Eric Trump critiqué pour son message « particulièrement dégoûtant » du week-end du Memorial Day

Éric Trump a suscité la colère lors du week-end du Memorial Day avec un article sur le sacrifice sur X, anciennement Twitter.

Eric, dont le père est l’ancien président Donald Trump, a partagé le message d’un autre utilisateur qui présentait une photo de la famille Trump et l’affirmation selon laquelle ils avaient abandonné « tout pour sauver l’Amérique ».

« Et nous recommencerons ! » Éric a écrit.

L’image montrait Donald Trump et sa femme Melania Trump, Eric Trump et sa femme Lara Trumpet Donald Trump Jr. et sa fiancée Kimberly Guilfoyle.

La fille de Trump, Ivanka Trump, et son gendre Jared Kushner n’étaient pas sur la photo.

Les critiques ont fait valoir que le message était de mauvais goût, étant donné que le week-end est censé être consacré à honorer les militaires américains tombés au combat.

« Je n’allais pas tweeter quoi que ce soit de politique ce week-end, mais je dois faire une exception pour cela », a écrit l’ancien représentant. Adam Kinzinger (R-Ill.), un ancien sous-lieutenant de l’Air Force qui est un fervent critique des Trump.

« Votre famille n’a rien sacrifié, votre nom deviendra synonyme de ‘Benedict Arnold’ et comment osez-vous tweeter ce week-end », a-t-il écrit sur X. « Vous ne savez rien du service à votre enfant. »

Le commentateur conservateur Bill Kristol a quant à lui qualifié le tweet d’Eric Trump de « particulièrement dégoûtant à publier… le week-end du Memorial Day ».

D’autres ont rappelé les commentaires désobligeants passés du candidat présumé du Parti Républicain, Donald Trump, à l’égard des membres et des vétérans de l’armée américaine – comme le fait d’appeler les soldats tombés au combat « »des drageons» – et ses cinq sursis pour éviter le projet du Vietnam.

Je n’allais pas tweeter quoi que ce soit de politique ce week-end, mais je dois faire une exception pour cela. Votre famille n’a rien sacrifié, votre nom deviendra synonyme de « Benedict Arnold » et comment osez-vous tweeter ceci, CE week-end. Vous ne savez rien du service… https://t.co/SxDAKyBpeI — Adam Kinzinger (Slava Ukraini) 🇺🇸🇺🇦🇮🇱 (@AdamKinzinger) 26 mai 2024

La discorde de cette famille ne finit jamais. Valeur volée. Affirmer avoir servi le pays sans être militaire. Combien d’années de service ou de déploiement avez-vous tous ? Pour information, participer aux événements menant au J6 ne compte pas comme du service militaire. https://t.co/05mRPhUSKz – Sergent d’état-major Gonell, Aquilino (@SergeantAqGo) 26 mai 2024

Les familles qui ont tout abandonné pour ce pays ont des membres de leurs familles enterrés à Arlington. À quel point pouvez-vous être sourd ? C’est le week-end du Memorial Day, FFS !! Nous nous souvenons de ceux qui ont tout donné. Même pour un Trump, c’est terriblement horrible. -Leslieoo7 (@Leslieoo7) 25 mai 2024

Votre famille n’a jamais connu de difficultés dans votre vie. Lundi, vous devriez vous asseoir et penser aux personnes qui ont vraiment tout abandonné. – Haut (@topusmc1775) 25 mai 2024

Vous n’avez rien sacrifié pour l’Amérique. Les pierres pour dire quelque chose comme ça le week-end du Memorial Day. Incroyable. https://t.co/elkINqWjGV – Démocrates du centre-ville (@DowntownDems) 26 mai 2024

Le week-end du Memorial Day vise à honorer nos militaires tombés au combat qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions être libres. Cette famille a déshonoré nos militaires et pourtant, de faux patriotes les soutiennent toujours. C’est écoeurant. https://t.co/5XyKkqxCN9 – Les vrais Américains méprisent Trump🇺🇸🇺🇦💉🌊 (@DawnOBrien55) 26 mai 2024

Arrêtez d’agir comme si l’un d’entre vous avait décidé de se porter volontaire pour le service militaire américain pendant une guerre. – Avez-vous abandonné RIEN ? NON!

– Avez-vous quitté votre famille pendant des années et êtes-vous allé COMBATTRE dans une GUERRE avec une VRAIE CHANCE de MOURIR ? NON! Aucun d’entre vous n’a rien abandonné ! Chacun et TOUS… – Oncle Tchad (@GIGACHAD2021) 25 mai 2024

Oui, Donald a même abandonné ses éperons osseux une fois le repêchage terminé. – SnarkTank (@TheSnarkTank99) 26 mai 2024

Votre famille n’a pas « tout abandonné » ; ton père a encore la plupart de ses libertés. -OnTheFritz™ (@fritzinmo) 25 mai 2024

Vous avez tout abandonné ? Le Memorial Day, rien de moins… Nommez un membre de votre famille qui a servi dans l’armée. ZÉRO. – Chris Cost, CFA (@ChrisCostCFA) 25 mai 2024

