Manchester United a démarré sa pré-saison avec une déroute 4-0 de ses rivaux Liverpool en Thaïlande mardi, donnant au nouveau manager Erik ten Hag un gros coup de pouce lors de son premier match en charge.

Liverpool avait l’air blasé et sur le dos pendant une grande partie du match contre une équipe United avec une condition physique supérieure qui a capitalisé sur une série d’erreurs en première mi-temps à Bangkok avec trois buts en l’espace de 21 minutes.

Liverpool a eu le meilleur des premières actions avant que United n’ouvre le score après 12 minutes lorsqu’un centre de Bruno Fernandez a été mal géré par la défense de Liverpool, permettant à Jadon Sancho de tirer dans le coin inférieur.

Liverpool a frôlé l’égalisation peu de temps après lorsque le tir de la nouvelle recrue Fabio Carvalho a battu le gardien David de Gea et a tiré au deuxième poteau, Luis Diaz s’accrochant au ballon dans la bousculade qui a suivi et frappant le montant.

Mais United est resté en contrôle, avec des chances pour Marcus Rashford et Scott McTominay de troubler Liverpool.

United a doublé son avance à la demi-heure lorsque Fernandez et Anthony Martial se sont liés avant de remettre le ballon à Fred, dont la finition habile a dépassé le gardien tendu Alisson Becker.

United a porté le score à 3-0 trois minutes plus tard lorsque Martial a dépossédé le remplaçant Rhys Williams et a levé connolly le ballon au-dessus de l’avancée d’Alisson, tandis que Diogo Dalot a presque ajouté un quatrième lorsque son tir incliné a frappé le poteau.

Les managers Jurgen Klopp et Ten Hag ont effectué 10 changements vers la mi-temps, après quoi Liverpool est sorti mieux organisé, avec des chances de leur attaquant de 75 millions d’euros (75,42 millions de dollars) Darwin Nunez et Mohamed Salah, qui ont été frustrés tard par De Gea et les boiseries.

Mais United a achevé la démolition avec 14 minutes à jouer, Facundo Pellistri s’accrochant à une passe d’Eric Bailly sur le compteur et convertissant facilement après un une-deux avec Amad Diallo.

