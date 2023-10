Eric Swalwell, chevalier blanc pour Biden, dit que les républicains de MAGA « peuvent rester à l’écart » – Twitchy

Beaucoup de gens ont remarqué que le monde est dans une bien pire situation depuis que Joe Biden a pris ses fonctions. Richard Grenell a demandé quels pays avaient bénéficié de la présidence Biden, les réponses évidentes étant l’Ukraine, la Chine et l’Iran. L’administration Biden fait des heures supplémentaires pour nous assurer que pas un seul centime des 6 milliards de dollars que nous avons débloqués en Iran le mois dernier n’a été consacré aux roquettes qui ont frappé Israël ce matin.

Le représentant Steve Scalise faisait partie de ceux qui ont évoqué l’apaisement du Hamas par l’administration Biden :

Heureusement, l’administration Biden dispose du représentant Eric Swalwell pour défendre son honneur. Swalwell flotte toujours dans notre liste des dix membres les plus stupides du Congrès, et il a progressé de quelques places samedi en disant aux lâches républicains de MAGA comme Scalise de « laisser de côté ».

Après s’être éloigné de l’Ukraine, aucun républicain du MAGA n’a de crédibilité quant à savoir qui les États-Unis défendront. Les lâches peuvent laisser tomber celui-ci. Nous allons le prendre à partir d’ici. Avec le bon leadership, nous pouvons nous défendre, défendre l’Ukraine, Israël et Taiwan. https://t.co/piGsiG2G9N

Euh, avez-vous vérifié auprès de l’administration Biden la défense de Taïwan ? Tu pourrais vouloir.

Personne n’a quitté l’Ukraine. Nous leur avons donné un énorme fonds de guerre constitué d’argent emprunté et avons mis notre propre économie en danger pour ce faire. Nous aurions pu défendre Israël en ne finançant pas cette attaque terroriste.

Je ne dirais pas que l’Ukraine a été abandonnée au cours de la dernière année et demie. 🙄

Personne n’a quitté l’Ukraine. Il est raisonnable et responsable que les CONTRIBUABLES se demandent où va l’argent et imposent des limites au montant que les contribuables américains seront prêts à payer. Ils doivent gagner bientôt. Nous n’avons pas d’argent illimité

Et il n’a jamais couché avec un espion chinois.

Eric, en 2014, lorsque la Russie a pris la Crimée et certaines parties de l’est de l’Ukraine sans conséquence, étiez-vous trop occupé avec votre petite amie du PCC pour remarquer qui était à la Maison Blanche ? En 2021, lorsque les sanctions contre la Russie ont été levées, Trump jouait au golf en Floride.

Tu as l’équipe là-dessus, frérot ?

Tous les pays du monde ne sont pas égaux. Israël est un allié stratégique dans une région où nous en avons peu. L’Ukraine n’est pas un allié stratégique et se trouve dans une région où nous avons de nombreux alliés.

Écoutez, traître ; le fait que vous soyez toujours au Congrès et non en prison prouve qu’il y a beaucoup de lâches à Washington (vous parmi eux). Et pour vous rappeler : vous avez applaudi lorsque Biden s’est éloigné d’Afghanistan ; La dernière fois que j’ai vérifié, nous envoyions toujours de l’argent en Ukraine.

– Capitaine Caveman (@BenHardee) 7 octobre 2023