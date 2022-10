Eric Stubbs: Nouveau chef de la police d’Ottawa nommé

La Commission de services policiers d’Ottawa est sortie du service pour embaucher un nouveau chef de police.

Le commissaire adjoint de la GRC, Eric Stubbs, a été présenté comme le nouveau chef du Service de police d’Ottawa vendredi après-midi, trois jours avant que les électeurs ne se rendent aux urnes pour élire un nouveau maire et un nouveau conseil.

Les candidats à la mairie Bob Chiarelli et Catherine McKenney avaient demandé au conseil de retarder l’embauche du nouveau chef jusqu’à ce que le nouveau conseil et le nouveau conseil soient assermentés, mais Stubbs se dit prêt à travailler pour surmonter “toute négativité ou angoisse” un nouveau maire et le conseil peut avoir avec le processus d’embauche.

“Je ne contrôle pas et je n’ai pas contrôlé le moment où le processus d’embauche a eu lieu. C’était ouvert; j’ai postulé et passé par un processus rigoureux, un certain nombre d’entretiens pour arriver à ce point”, a déclaré Stubbs lors de sa conférence de presse d’introduction.

“Si le nouveau maire et le conseil expriment des inquiétudes lors de l’annonce, ça va. Mais je cherche certainement à surmonter cela en les rencontrant et, encore une fois, en établissant des relations avec eux et en sachant que je suis ici pour toutes les bonnes raisons de travailler avec la formidable équipe du SPO, travaillez avec l’hôtel de ville et la communauté pour rendre cette communauté sûre. »

Dans une déclaration peu de temps après que Stubbs a été présenté comme chef, McKenney a déclaré qu’ils étaient “prêts à travailler” avec le nouveau chef et les a félicités pour cette nomination.

“La préoccupation avec ce processus n’a jamais été de savoir qui est embauché. Il s’agit du processus qui se déroule quelques jours avant une élection et au milieu d’une enquête nationale. La vague de critiques du grand public a encore illustré à quel point ce processus était inapproprié. “, a déclaré McKenney.

“Des mois après que l’occupation du convoi a fermé notre ville, avec des semaines d’inaction de notre service de police, il est de la plus haute importance de rétablir la confiance du public envers le Service de police d’Ottawa.”

Stubbs est responsable des principales opérations criminelles de la GRC de la Colombie-Britannique depuis juillet 2017.

En novembre dernier, la GRC en Colombie-Britannique a imposé une injonction interdisant aux manifestants de bloquer une route d’accès dans le territoire Wet’suwet’en utilisé par les travailleurs du pipeline Coastal GasLink. Deux journalistes ont été arrêtés pour couvrir le différend en cours sur le pipeline en Colombie-Britannique. À l’époque, Stubbs a déclaré ne s’être identifié comme journaliste qu’après avoir été arrêté.

“Toutes les manifestations qui ont eu lieu au cours des cinq dernières années, COVID, mais il y en a eu beaucoup de celles basées sur les ressources, le Coastal Gaslink avec le Wet’suwet’en, la forêt ancienne, le pipeline Trans Mountain, ça a été très difficile, ” Stubbs a déclaré vendredi. “Il y a une équipe ici qui l’a beaucoup fait et qui s’est vraiment consacrée à essayer de résoudre ces problèmes en discutant et en négociant et nous avons réussi dans beaucoup de ces cas. Mais souvent, nous finissons par avoir pour arrêter des gens et certaines personnes sont bouleversées.”

« J’ai beaucoup travaillé avec les populations autochtones et des Premières Nations. J’ai travaillé dans 11 communautés distinctes des Premières Nations quand j’étais plus jeune, et au fur et à mesure que j’ai accédé aux rangs supérieurs, j’ai continué à travailler sur un certain nombre de comités et sur un certain nombre d’initiatives avec Les gens des Premières Nations », a-t-il ajouté. « J’aime travailler avec les communautés autochtones, je l’ai fait beaucoup et je continuerai à le faire à Ottawa.

Le président du conseil, Eli El-Chantiry, a déclaré que la décision d’embauche du conseil était unanime.

Stubbs est commissaire adjoint à la GRC en Colombie-Britannique. Il a été présenté sur Zoom parce qu’il a contracté le COVID-19 et n’a pas pu se rendre à Ottawa pour l’annonce. Il sera assermenté en tant que chef le 17 novembre.

“Ma priorité sera évidemment de rencontrer l’équipe de commandement supérieure, les deux associations, tous les employés et de commencer à établir une relation positive avec chacun d’eux”, a déclaré Stubbs. “Je sais que si nous faisons confiance ensemble, nous travaillons ensemble, de grandes choses peuvent être accomplies dans la communauté.

“Je ne prends pas ce rôle à la légère et le chemin à parcourir sera difficile, et moi, avec la formidable équipe d’OPS, nous nous efforcerons de répondre à ces attentes chaque jour.”

El-Chantiry dit qu’après un long processus d’embauche, le conseil a décidé d’embaucher le prochain chef extérieur au service.

«Plusieurs personnes ont postulé pour le poste, et le candidat retenu a été choisi à l’unanimité par le conseil», a déclaré El-Chantiry lorsqu’on lui a demandé de se rendre à l’extérieur d’Ottawa pour embaucher le chef.

Le chef adjoint Steve Bell occupe le poste de chef par intérim depuis la mi-février, après la démission de Peter Sloly en tant que chef lors du “Freedom Convoy”.

La nomination de Stubbs intervient alors que les actions du Service de police d’Ottawa pendant l’occupation du centre-ville d’Ottawa sont passées au crible par la Commission d’urgence de l’ordre public qui examine l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence. Le vérificateur général de la ville d’Ottawa se penche également sur la réponse de la police et de la ville au convoi.

Stubbs dit qu’il s’efforcera de restaurer la confiance de la communauté envers le Service de police d’Ottawa.

“De toute évidence, une certaine confiance a été perdue et la regagner commence évidemment en interne, en examinant ce qui s’est produit et ce qui ne s’est pas produit, et en améliorant les processus, la formation, etc., afin que nous soyons mieux préparés pour l’avenir”, a déclaré Stubbs. “Et évidemment communiquer avec le public sur ce que nous faisons et sur notre approche à l’avenir.”



PROCESSUS D’EMBAUCHE

Quelques heures avant que Stubbs ne soit présenté comme le nouveau chef, McKenney a qualifié le moment de la décision de “honteux”. McKenney voulait que le conseil présente son candidat préféré pour le poste de chef, le nouveau conseil le confirmant et le nommant «afin de maintenir la confiance du public dans notre service de police».

Jeff Leiper, membre de la Commission de services policiers d’Ottawa, a déclaré qu’il n’avait pas assisté à l’annonce du chef en raison des règles d’interdiction électorale.

Leiper dit qu’il a exprimé publiquement et en privé sa préférence pour retarder l’embauche du nouveau chef jusqu’après les élections.

“Depuis le début du processus, j’ai participé au processus d’embauche indépendamment de mon désaccord sur le moment. Mon objectif tout au long du processus a été d’embaucher un chef qui, je pense, servira au mieux l’intérêt public”, a déclaré Leiper dans un communiqué vendredi. .

« La Commission de services policiers est composée de sept personnes, certaines nommées par le Conseil, d’autres par la Province. Tout au long du processus d’embauche, nos discussions ont été vigoureuses, ouvertes et énergiques. La confidentialité du processus a été respectée et la décision de la Commission est la Le conseil est seul.

“J’ai hâte de travailler avec le futur chef Stubbs pour améliorer les services de police dans cette ville. Il a mon soutien. Nous avons beaucoup de travail devant nous.”

En juillet, la Commission de services policiers d’Ottawa a approuvé une motion visant à procéder à l’étape du recrutement du nouveau chef pendant la campagne électorale municipale, après que la commission a mené des consultations publiques. En août, le Service de police d’Ottawa a publié une offre d’emploi invitant les candidats à postuler pour le poste de chef, avec des entrevues prévues pour la fin septembre et le début octobre.

Dans l’avis aux médias pour la présentation du nouveau chef vendredi, la Commission de services policiers d’Ottawa a reconnu que certains candidats ont demandé à la commission de suspendre le processus de recrutement d’un nouveau chef afin de permettre au nouveau conseil de superviser le processus d’embauche.

« La Commission profite de l’occasion pour rappeler aux candidats, et pour clarifier pour le public, que la Commission des services policiers est un organisme distinct et séparé du Conseil municipal, créé par l’article 27(1) de la Loi sur les services policiers. La Commission comprend un majorité de membres qui ne sont pas issus du conseil municipal », indique le communiqué.

La déclaration a ajouté que suspendre le recrutement jusqu’au prochain mandat du conseil signifierait que le service serait sans chef de police permanent jusqu’au printemps prochain ou peut-être plus tard.

“Le Service de police d’Ottawa est sans chef de police permanent depuis février de cette année. De plus, l’ensemble du commandement exécutif, à l’exception du directeur général, occupent des postes intérimaires”, indique le communiqué. “Cela a eu un impact sur la stabilité du Service de police après une année déjà difficile.”

Dans une lettre adressée mercredi à la Commission civile de la police de l’Ontario, El-Chantiry a noté qu’en vertu de la Loi sur les services policiers, la commission a “l’obligation légale de recruter et de nommer” le chef.

“Le Service est sans chef de police permanent depuis février de cette année. Le prochain mandat du Conseil ne commencera pas avant le 15 novembre, et les nominations aux comités et conseils ne seront probablement pas finalisées avant la fin de l’année ou au début 2023. La prochaine itération du Conseil pourrait ne pas être en mesure de nommer un nouveau chef de la police avant le printemps prochain ou plus tard », a écrit El-Chantiry.

“Le conseil a pris sa décision parce qu’il était (et est toujours) d’avis qu’il est inacceptable pour le service de police et qu’il est inacceptable pour la communauté de ne pas avoir de chef permanent confirmé pendant plus d’un an.”

“Il est en fait dans l’intérêt du prochain conseil d’administration que ce poste essentiel soit pourvu avant qu’il ne commence son mandat, car cela lui permettra de concentrer son attention sur le budget, un plan stratégique mis à jour et le recrutement d’un chef adjoint permanent de Police puisque nous avons un poste vacant à ce poste également depuis février de cette année.”