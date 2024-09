Eric Stonestreet parle du spin-off rejeté de « Modern Family » de Mitch et Cam

Les choses ne s’annoncent pas bien pour Eric Stonestreet et son mari de travail.

Le Famille moderne Un ancien élève a récemment expliqué que le spin-off prévu par le co-créateur de la série, Chris Lloyd, sur Mitch (Jesse Tyler Ferguson) et Cam (Stonestreet) semble être mort-né, quatre ans après la fin de la sitcom d’ABC de 11 saisons.

« Je ne pense plus que ce soit un potentiel », a-t-il déclaré à Graham Bensinger dans un entretien« Ils ont eu leur chance. Chris Lloyd et quelques scénaristes ont écrit un très bon scénario qui nous a fait vivre, Jesse et moi, dans le Missouri, et ils ont dit : « Non. » Ils ont juste dit : « Nous ne voulons pas le faire. »

« J’adore mon personnage. J’adore la série. J’adore Jesse. Nous avions une excellente relation de travail, une alchimie incroyable. Je pense que Jesse et moi avions peut-être l’impression qu’ils nous considéraient comme des vieux gars, ou quelque chose comme ça, qui ne semblaient pas dignes de garder ces personnages. C’était un peu blessant. Mais les gens prennent des décisions commerciales », a ajouté Stonestreet.

Selon Stonestreet, le spin-off aurait suivi Mitch, Cam et leur fille adolescente adoptive Lily Tucker-Pritchett (Aubrey Anderson-Emmons) alors qu’ils déménageaient de Californie vers le Missouri natal de Cam.

Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet et Aubrey Anderson-Emmons dans Famille moderne(Peter ‘Hopper’ Stone/ABC/Avec l’aimable autorisation de la collection Everett)

« Je pense que ça aurait été un succès », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que ça n’aurait pas été un succès. Parce qu’il y avait l’un des créateurs – qui avait vraiment pris grand soin de faire en sorte que la série soit géniale pendant si longtemps – qui était prêt à le faire. »

Stonestreet a noté que le co-créateur de la série mère, Steven Levitan, était « naturellement » inquiet que la nouvelle série ne soit qu’un spin-off de plus pour le plaisir d’en faire un, mais Stonestreet pense le contraire : « Nous avions les bonnes personnes en place. Cela aurait été génial. Si ABC avait dit ‘Faisons-le’, je pense que nous serions en train de le faire en ce moment. »

Même s’il ne sait plus « comment ça marche, parce que ça fait tellement longtemps », Stonestreet espère toujours retrouver sa famille à l’écran. « J’aimerais qu’on fasse une émission spéciale de Noël », a-t-il déclaré.

Stonestreet a remporté deux Emmy Awards pour son interprétation de Cameron Tucker-Pritchett dans Famille modernequi a débuté en 2009, avec également Ed O’Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Sarah Hyland, Ariel Winter, Nolan Gould et Rico Rodriguez.