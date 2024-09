Eric Stonestreet, de Modern Family, critique les « conneries » d’Hollywood

Eric Stonestreet réfléchit sur la vie dans le Midwest.

Dans l’épisode de vendredi de « En profondeur avec Graham Bensinger », L’homme de 53 ans a fait la lumière sur « la vie à Kansas City depuis la fin de « Modern Family » ».

Stonestreet a partagé que quitter sa maison de Kansas City pour des concerts à Los Angeles a éclairé certains hauts et bas d’Hollywood.

« J’ai réalisé que cela mettait en lumière tout ce qui est formidable dans notre secteur, celui du divertissement », a déclaré l’acteur. « Et cela mettait en lumière toute la naïveté de notre secteur. Cela l’amplifiait. Parce que je suis ici, je traite avec des gens d’ici, je vais dans le magasin et je vis tous ces moments authentiques et réels, puis je vais à Hollywood, et cela me rappelle certains types de personnes avec lesquelles je traite. »

Eric Stonestreet a fait la lumière sur « la vie à Kansas City depuis la fin de « Modern Family ». Banque de photos de la NBCU via Getty Images

Eric Stonestreet a déclaré que vivre à Kansas City et à Los Angeles « met en évidence toute la stupidité de notre métier ». Getty Images

Stonestreet, que la podcasteuse Taylor Strecker a récemment qualifié d’être le « pire invité » qu’elle ait jamais eu sur son podcast, ajoute qu’il sont quelques points positifs dans le mix.

Eric Stonestreet vit à Kansas City avec sa fiancée Lindsay. Instagram

« Mais ensuite, on vous propose aussi des fruits sur un grand plateau », a-t-il dit. « Voulez-vous des litchis et des kiwis, monsieur ? » C’est comme, oh, ouais, c’est ça qui est génial à Hollywood… Donc, c’est vraiment amusant. Cela ne fait que l’amplifier. C’est comme, quitter [Kansas City] et y retourner et faire quelque chose est presque plus amusant que de vivre là-bas et de le faire.

Et Stonestreet n’a aucun scrupule à revenir dans la Cité des Anges pour des boulots ici et là, comme sa publicité WhatsApp aux côtés de ses co-stars de « Modern Family » Julie Bowen, Ty Burrell et Jesse Tyler Ferguson.

« C’était amusant », a-t-il déclaré. « C’était génial de retrouver tout le monde. C’était très excitant. C’est bizarre de remettre ces vêtements, de se replonger dedans. »

Cependant, les fans ne devraient pas s’attendre à un projet plus important à partir de cette publicité. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une chance pour un reboot de « Modern Family », Stonestreet a répondu : « Je ne pense pas que ce soit un potentiel. »

Julie Bowen, Ty Burrell, Ed O’Neill, Sofia Vergara, Eric Stonestreet et Jesse Tyler Ferguson photographiés lors de la 30e cérémonie des Screen Actors Guild Awards au Shrine Auditorium et à l’Expo Hall de Los Angeles, en Californie, le samedi 24 février 2024. Los Angeles Times via Getty Images

Il a expliqué : « Ils ont eu leur chance. Chris Lloyd et quelques scénaristes ont écrit un très bon scénario qui nous a fait vivre, Jesse et moi, dans le Missouri, et ils ont dit : « Non ». Ils ont juste dit : « Nous ne voulons pas le faire. » »

Ce qui n’a pas plu à Stonestreet et Ferguson, 48 ans, qui ont joué dans la sitcom pendant 11 saisons de 2009 à 2020.

« Je pense que ça a blessé Jesse et moi », a avoué l’acteur. « Je pense que ça a blessé Chris Lloyd. »

Eric Stonestreet s’exprime sur scène lors de la télédiffusion biennale Stand Up To Cancer. Getty Images pour Stand Up To Cancer

Stonestreet a révélé que le casting, dont Ed O’Neill, Sofia Vergara, Sarah Hyland, Ariel Winter, Nolan Gould, Rico Rodriguez et Aubrey Anderson-Emmons, aurait même été ouvert à un retour après une une pause d’un an en raison de la pandémie.

« J’adore mon personnage. J’adore la série. J’adore Jesse. Nous avions une excellente relation de travail… J’aurais continué », a déclaré Stonestreet. « Je pense que tout le monde aurait continué un an après la fin de la série. Vous donnez à tout le monde un an pour se dire : « Voulez-vous revenir ? » Tout le monde dit oui. Et peut-être même qu’ABC à l’époque aurait dit : « Ouais, reviens, reviens, reviens. » Parce que le monde s’est arrêté et tout était différent… Je pense que Jesse et moi avions peut-être l’impression qu’ils nous considéraient comme les vieux, vieux, vieux gars, ou quelque chose comme ça, qui ne semblaient pas dignes de garder ces personnages. »

« C’était un peu blessant », a-t-il confié. « Mais les gens prennent des décisions commerciales. Je veux dire, nous ne pouvons pas nous mêler de ça. »

Eric Stonestreet a interprété Cam Tucker dans la sitcom à succès « Modern Family ». abc

Eric Stonestreet est apparu dans Modern Family de 2009 à 2020. AP

Eric Stonestreet est vu arrivant au Catch Restaurant à West Hollywood le 5 juin 2024, à Los Angeles, Californie. Images GC

Mais Stonesreet ne ferme pas la porte à d’autres moyens de revoir le gang.

« J’aimerais qu’on fasse un spécial Noël ou quelque chose comme ça », a-t-il confié. « Et on en a parlé. Certains scénaristes ont eu l’idée de faire une sorte de version britannique des spéciaux de Noël. Comme un film de deux heures de temps en temps. Ce serait amusant. »