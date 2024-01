Eric Schwerin, homme d’argent de la famille Biden, témoigne dans le cadre d’une enquête de destitution

Politique





WASHINGTON — Eric Schwerin, associé de la famille Biden, a déclaré mardi aux enquêteurs du Congrès en matière de destitution qu’il avait fourni des services financiers gratuits au président Biden pendant sa vice-présidence tout en faisant des affaires avec son fils Hunter.

Une source proche du témoignage de Schwerin a déclaré qu’il avait décrit avoir effectué gratuitement des tâches liées à l’argent, notamment la tenue de livres, le paiement de factures et la préparation des déclarations de revenus et des formulaires officiels de déclaration financière pour le vice-président de l’époque.

Schwerin, rarement vu, ne s’est pas adressé à la presse lors de son voyage à Capitol Hill pour une déposition à huis clos avec des membres de la Chambre et des avocats enquêtant sur des allégations de corruption dans la première famille.

Schwerin a déclaré que bien qu’il soit l’un des plus proches collaborateurs de Hunter Biden, il savait peu de choses sur les détails des paiements des bienfaiteurs en Chine, au Kazakhstan, en Roumanie, en Russie et en Ukraine, a indiqué la source.

Cependant, le témoignage de Schwerin pourrait encore faire avancer les affirmations républicaines selon lesquelles Joe Biden aurait déformé sa distance par rapport aux relations commerciales de ses proches.

Eric Schwerin, associé aux affaires de la famille Biden, est arrivé mardi matin pour témoigner devant le Congrès dans le cadre d’une déposition. Rod Lamkey – CNP pour le NY Post

En tant que candidat en 2019, Biden a déclaré : « Ce que je ferai est la même chose que nous avons fait dans notre administration. Il y aura un mur absolu entre personnel et privé [business] et le gouvernement. Il n’y a eu aucune trace de scandale lorsque nous étions là-bas.»

Certains détails du témoignage de Schwerin n’étaient pas immédiatement connus, comme ce qu’il aurait pu dire à propos des communications avec Joe Biden en utilisant des adresses e-mail enregistrées sous des pseudonymes du vice-président de l’époque.

Joe Biden a échangé des courriels au moins 54 fois avec Schwerin au cours de sa vice-présidence, selon des révélations antérieures – alors que son deuxième fils, Hunter Biden, courtisait les affaires des pays où son père exerçait une influence, comme la Chine et l’Ukraine.

Certains de ces courriels ont été envoyés à peu près au même moment où Joe Biden effectuait des voyages officiels en Ukraine en tant que chef de la politique américaine – alors que Hunter gagnait un salaire d’un million de dollars en siégeant au conseil d’administration de la société de gaz naturel Burisma Holdings à partir du printemps 2018. 2014

Schwerin a géré l’argent de Hunter et de Joe Biden sous l’administration Obama-Biden. Rod Lamkey – CNP pour le NY Post

Schwerin était président de Rosemont Seneca Partners de Hunter Biden, qui a été créé en 2009 et a servi de véhicule grâce auquel Hunter gagnait des revenus étrangers.

Les républicains qui mènent l’enquête de destitution devaient demander à Schwerin si des fonds étrangers avaient été versés, même indirectement, à Joe Biden, ainsi que le contenu de leurs courriels, qui n’est pas entièrement connu.

Dans une déclaration d’ouverture préparée, Schwerin a déclaré qu’il n’était « pas au courant » que Joe Biden recevait de l’argent étranger.

« J’ai effectué un certain nombre de tâches administratives et comptables pour le vice-président de l’époque, Joe Biden, liées aux finances de son ménage. Je l’ai également aidé, ainsi que ses comptables, dans la préparation de ses impôts et de ses déclarations financières annuelles », indique le communiqué préparé.

Schwerin a envoyé au moins 54 e-mails avec le vice-président de l’époque, Joe Biden, selon des informations antérieures. Rod Lamkey – CNP pour le NY Post

« Dans le cadre de l’exercice de ces fonctions, j’ai eu la possibilité de visualiser les transactions entrantes et sortantes des comptes bancaires du vice-président Biden alors qu’il était vice-président. Sur la base de cette idée, je n’ai connaissance d’aucune transaction financière ou compensation que le vice-président Biden a reçue liée aux affaires menées par l’un des membres de sa famille ou leurs associés, ni d’aucune implication de sa part dans leurs entreprises.

Les experts juridiques affirment qu’un représentant du gouvernement ne doit pas nécessairement recevoir une indemnisation directement si ses proches ont été payés.

Schwerin a également géré « presque tous les aspects » des affaires financières de la famille de Hunter Biden, a écrit l’ex-femme du premier fils, Kathleen Buhle, dans ses mémoires de 2022.

Schwerin était président de Rosemont Seneca Partners, une société axée sur l’étranger de Hunter Biden. REUTERS

Les liens de l’aîné Biden avec Burisma, la société gazière ukrainienne, incluent sa participation à un dîner en avril 2015 à Washington avec le conseiller du conseil d’administration de la société, Vadym Pozharskyi, et les associés de Hunter de Russie et du Kazakhstan.

Hunter Biden, rejoint par Pozharskyi et le propriétaire de Burisma, Mykola Zlochevsky, s’est également éloigné d’un rassemblement à Dubaï en décembre 2015 pour « appeler DC » peu avant l’un des voyages du vice-président de l’époque en Ukraine, a témoigné Devon Archer, ancien associé de la famille Biden, en juillet.

Archer a déclaré qu’il comprenait le commentaire comme signifiant qu’ils appelaient Joe Biden.

Schwerin a été hors de vue du public pendant la présidence de Joe Biden alors que les républicains menaient une enquête de destitution.

Zlochevsky aurait déclaré à un informateur rémunéré du FBI en 2016 qu’il avait été « contraint » de verser 10 millions de dollars de pots-de-vin aux Biden en échange de l’aide du vice-président pour évincer le procureur général ukrainien Viktor Shokin, qui enquêtait sur l’entreprise pour corruption. L’allégation n’a pas été prouvée.

Joe Biden a également interagi à plusieurs reprises avec le maire de longue date de Kiev, Vitali Klitschko, qui était le « principal actionnaire » et un participant d’une filiale présidée par Hunter Biden appelée Burisma Geothermal, selon les enregistrements de l’ordinateur portable abandonné de Hunter qui ont été corroborés au Post par un ancien. associé en affaires.

Hunter Biden devrait comparaître pour sa propre déposition lors de l’enquête de destitution le 28 février. REUTERS

La déposition de Schwerin fait suite au témoignage de la semaine dernière de Rob Walker, associé de la famille Biden, qui a révélé que Joe Biden avait rencontré en 2017 Ye Jianming, président du CEFC China Energy, qui avait payé des millions de dollars à Hunter Biden et à son oncle James peu de temps après que Joe Biden ait quitté ses fonctions de vice-président. président.

Un témoignage antérieur a révélé que Joe Biden, bien qu’il ait affirmé n’avoir « jamais » discuté d’affaires avec son fils ou son frère et « n’avoir pas » interagi avec leurs partenaires, s’est engagé avec leurs associés étrangers dans la plupart des transactions de grande envergure à l’étranger.

Archer a en outre témoigné que Joe Biden était sur haut-parleur lors d’une vingtaine de réunions d’affaires entre son fils et des associés étrangers.

Archer a également déclaré que le vice-président de l’époque avait pris un café lors d’un voyage à Pékin en 2013 avec Jonathan Li, le nouveau PDG de BHR Partners – un fonds d’investissement chinois soutenu par l’État dans lequel Hunter détenait une participation de 10 % jusqu’en 2021 au moins. Joe Biden a ensuite salué Li par haut-parleur, a déclaré Archer, et a écrit des lettres de recommandation universitaire pour ses enfants.