Eric Schmidt : C’est ainsi que l’IA transformera la façon dont la science se fait

L’IA peut également élargir le réseau de recherche d’hypothèses et le rétrécir plus rapidement. En conséquence, les outils d’IA peuvent aider à formuler des hypothèses plus solides, telles que des modèles qui crachent des candidats plus prometteurs pour de nouveaux médicaments. Nous voyons déjà des simulations s’exécuter plusieurs ordres de grandeur plus rapidement qu’il y a quelques années à peine, ce qui permet aux scientifiques d’essayer davantage d’options de conception en simulation avant de mener des expériences dans le monde réel.

Les scientifiques de Caltech, par exemple, ont utilisé un Modèle de simulation de fluide IA pour concevoir automatiquement un meilleur cathéter qui empêche les bactéries de nager en amont et de provoquer des infections. Ce type de capacité modifiera fondamentalement le processus incrémentiel de découverte scientifique, permettant aux chercheurs de concevoir la solution optimale dès le départ plutôt que de progresser dans une longue série de conceptions progressivement meilleures, comme nous l’avons vu au cours des années d’innovation sur les filaments dans la conception des ampoules.

Passant à l’étape d’expérimentation, l’IA pourra mener des expériences plus rapidement, à moindre coût et à plus grande échelle. Par exemple, nous pouvons construire des machines alimentées par l’IA avec des centaines de micropipettes fonctionnant jour et nuit pour créer des échantillons à une vitesse qu’aucun humain ne pourrait égaler. Au lieu de se limiter à seulement six expériences, les scientifiques peuvent utiliser des outils d’IA pour en exécuter mille.

Les scientifiques qui s’inquiètent de leur prochaine subvention, publication ou processus de titularisation ne seront plus liés à des expériences sûres avec les meilleures chances de succès ; ils seront libres de poursuivre des hypothèses plus audacieuses et plus interdisciplinaires. Lors de l’évaluation de nouvelles molécules, par exemple, les chercheurs ont tendance à s’en tenir à des candidats de structure similaire à ceux que nous connaissons déjà, mais les modèles d’IA n’ont pas à avoir les mêmes biais et contraintes.

À terme, une grande partie de la science sera menée dans des «laboratoires autonomes» – des plates-formes robotiques automatisées combinées à l’intelligence artificielle. Ici, nous pouvons apporter les prouesses de l’IA du domaine numérique au monde physique. De tels laboratoires autonomes émergent déjà dans des entreprises comme Laboratoire de nuage d’émeraude et Artificiel et même à Laboratoire National d’Argonne.

Enfin, au stade de l’analyse et de la conclusion, les laboratoires autonomes iront au-delà de l’automatisation et, informés par les résultats expérimentaux qu’ils ont produits, utiliseront les LLM pour interpréter les résultats et recommander la prochaine expérience à exécuter. Ensuite, en tant que partenaire dans le processus de recherche, l’assistant de laboratoire d’IA pourrait commander des fournitures pour remplacer celles utilisées dans les expériences précédentes et mettre en place et exécuter les prochaines expériences recommandées pendant la nuit, avec des résultats prêts à être livrés le matin, pendant que l’expérimentateur dort à la maison. .

Possibilités et limites

Les jeunes chercheurs pourraient se déplacer nerveusement dans leurs sièges à la perspective. Heureusement, les nouveaux emplois qui émergent de cette révolution sont susceptibles d’être plus créatifs et moins stupides que la plupart des travaux de laboratoire actuels.

Les outils d’IA peuvent réduire la barrière à l’entrée pour les nouveaux scientifiques et ouvrir des opportunités à ceux qui sont traditionnellement exclus du domaine. Avec des LLM capables d’aider à la construction de code, les étudiants STEM n’auront plus à maîtriser des langages de codage obscurs, ouvrant les portes de la tour d’ivoire à de nouveaux talents non traditionnels et facilitant l’engagement des scientifiques dans des domaines au-delà du leur. Bientôt, des LLM spécialement formés pourraient aller au-delà de l’offre de premières ébauches de travaux écrits comme des propositions de subventions et pourraient être développés pour offrir des évaluations « par les pairs » de nouveaux articles aux côtés d’examinateurs humains.