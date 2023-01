Eric Rosenow réussit deux lancers francs sous pression pour compléter le retour de DeKalb contre Kaneland – Shaw Local

MAPLE PARK – Le gymnase complet hurlait alors qu’Eric Rosenow s’avançait vers la ligne pour une paire de lancers francs qui finiraient par décider du match pour DeKalb contre Kaneland.

Alors que le bruit venait de tous les angles, Rosenow a déclaré qu’il avait l’impression d’être dans une salle de sport vide.

Le junior DeKalb a fait les deux bouts du 1 et 1 avec 9,1 secondes à jouer pour les derniers points mardi lors de la victoire 64-63 des Barbs sur Kaneland, leurs anciens ennemis de la conférence.

« Je ne pensais même pas. Je n’ai rien entendu », a déclaré Rosenow. “J’étais tout seul, je tirais seul dans un gymnase. C’est tout ce à quoi je pensais pour ces deux derniers.

Les Barbs (17-7) ont mené la majeure partie de la seconde mi-temps, mais Kaneland (20-5) a pris les devants sur un lay-up de Troyer Carlson avec 35 secondes à jouer. La possession avant, Johnny Henderson a eu une chance de prolonger l’avance des Barbs 62-61 mais a raté le début d’un 1-et-1.

Davon Grant est venu avec le rebond offensif pour les Barbs, mais il est tombé dans le trafic et a été appelé pour un voyage.

Après le lay-up de Carlson, Rosenow a réussi les lancers francs, puis Gevon Grant a raté un sauteur en longueur au buzzer alors que le temps expirait. Le ballon a rebondi, mais aucune des deux équipes n’a bien saisi le rebond, assurant la victoire aux Barbs.

“Je leur ai dit que nous n’avions besoin que d’un rebond”, a déclaré l’entraîneur de DeKalb, Mike Reynolds. “Je ne sais pas si nous avons déjà eu le rebond, mais il a rebondi assez longtemps pour que nous puissions sortir d’ici.”

L’entraîneur de Kaneland, Ernie Colombe, a déclaré lors de la possession finale que les Knights cherchaient à faire entrer le ballon dans la peinture, mais les Barbs ont fait du bon travail pour l’enlever.

« Nous voulions que quelque chose aille vers le cerceau. C’est ce dont nous avons parlé », a déclaré Colombe. « Gevon s’est arrêté, il pensait qu’il était libre. Nous voulons que nos gars soient agressifs. Donc, si vous allez faire une erreur, faites une erreur en étant agressif.

« Il avait un regard ouvert, ça ne descendait pas. Nous tenterons notre chance.

Kaneland a mené jusqu’à neuf en première mi-temps et 27-26 à la mi-temps, bien que Grant n’ait marqué aucun but. Il a terminé avec 13 points et huit rebonds, tandis que Carlson avait un record de 25 points.

L’offensive des Barbs a commencé à rouler au troisième quart avec le recrue Davon Grant marquant huit points au troisième quart. Mais Kaneland avait toujours une avance d’un point lorsque le quart s’est terminé en huit minutes rapides après la première mi-temps en proie aux fautes des deux équipes.

“Les deux équipes avaient un peu peur de l’encrassement, donc il y avait beaucoup de finitions faciles sur la jante”, a déclaré Reynolds. «Mais je pense que faire entrer le ballon dans Davon a été une grande partie de ce troisième quart-temps. Nous devions l’établir afin que nous n’étions pas si lourds sur le périmètre, et il a pu faire de grandes finitions.

DeKalb a pris sa plus grande avance de la seconde mi-temps sur un lay-up de Sean Reynolds avec 1:35 à faire, 60-56. Mais il ne fallut pas longtemps à Gevon Grant pour répondre. Sean Reynolds a frappé une paire de lancers francs pour ramener DeKalb à un avantage de deux possessions.

C’est à ce moment-là que Kaneland a rendu les choses intéressantes, Gevon Grant obtenant deux rebonds offensifs d’affilée, repoussant le second tout en étant victime d’une faute pour réduire l’avance à 62-61. Ensuite, DeKalb a raté les lancers francs à l’autre bout pour préparer l’arrivée palpitante.

“Ce fut une bonne bataille et un très bon test pour nous avant la fin de la saison”, a déclaré Colombe. «Évidemment, nous aurions aimé avoir réussi quelques coups de plus dans la séquence. Vous voulez sortir d’ici avec des victoires, mais le match de ce soir, je pense, nous en parlions juste aux gars, nous ne sommes pas abattus.

“C’est une bonne équipe, nous pensons que nous sommes une bonne équipe et nous voulons utiliser ce jeu pour nous aider dans la dernière ligne droite.”

Darrell Island a mené les Barbs avec 24 points et ajouté six rebonds, à égalité pour la tête de l’équipe avec Davon Grant (13 points). Sean Reynolds et Jackson Kees en ont marqué huit chacun et Rosenow sept.

Freddy Hassan a eu deux blocs et 11 rebonds pour les Knights, tandis que Johnny Spallasso en a marqué 11. Gevon Grant a eu huit rebonds.

“C’était juste un match aller-retour”, a déclaré Reynolds. «Nous regardons suffisamment de matchs et avons vu suffisamment de films pour savoir qu’ils sont vraiment, vraiment bons. Ils ont une chance de faire une course profonde en 3A. C’est la première fois que j’entraîne un match ici, mais c’est un endroit difficile à jouer. Je pensais que c’était un super match de basket au lycée et qu’il fallait jouer chaque année.