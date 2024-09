Eric Roberts s’excuse auprès de sa sœur Julia Roberts pour avoir fait une déclaration « fausse » à son sujet

Espérons que Pretty Woman n’est pas une femme mesquine.

Eric Roberts s’excuse publiquement pour une déclaration audacieuse qu’il a faite précédemment à propos de sa sœur et collègue actrice Julia Roberts, comme l’a noté multiple médias rapports cette semaine.

Il y a quelques années, la star de « Runaway Train » s’était attribué le mérite de la réussite de la carrière hollywoodienne non seulement de sa sœur, mais aussi de sa fille, Emma Roberts.

« Sans moi, il n’y aurait pas de Julia Roberts et d’Emma Roberts en tant que célébrités, en tant qu’actrices, et j’en suis très fier », a déclaré Eric Roberts dans un entretien accordé à l’AFP en 2018. histoire dans Vanity Fair« Quand Julia est arrivée à New York pour la première fois, je suis entrée dans [talent agency] William Morris et moi avons dit : « Lequel d’entre vous va signer ma sœur Julia ? »

Les photos montrent les acteurs et frères et sœurs Eric Roberts, à gauche, et Julia Roberts.

Il a ajouté : « Et je suis très fier que tout le monde sache que j’étais le premier, car j’étais le premier, et de loin. J’ai été le premier à obtenir des nominations aux Golden Globes et aux Oscars. »

Il semble que l’acteur ait depuis changé d’avis, puisqu’il a décidé de s’excuser auprès de sa sœur oscarisée – qu’il appelle « Julie » – dans ses nouveaux mémoires, « Runaway Train: Or, the Story of My Life So Far ».

« L’une des choses pour lesquelles je voudrais m’excuser dans ce livre est d’avoir déclaré publiquement à plusieurs reprises : « Sans moi, Julia Roberts n’existerait pas », a écrit Eric Roberts. « C’est non seulement regrettable, mais aussi faux. Et j’espère que Julie acceptera ces excuses publiques. C’était une chose stupide à dire. J’étais fier d’elle, mais c’était de l’orgueil à l’envers, à mon avantage. »

Les frères et sœurs Roberts sont vus à New York en 1986. Ron Galella via Getty Images

Il l’a également qualifiée de « femme très motivée » et a déclaré que « quelqu’un l’aurait tirée du lot dans un endroit comme New York sans mon aide ».

Mais le candidat de « Dancing With the Stars » s’attribue néanmoins une partie du mérite de la carrière de sa sœur, suggérant qu’elle a décidé de se lancer dans le show business alors qu’il était déjà devenu un acteur à succès.

« Si Julie était restée à Atlanta, elle aurait probablement épousé un homme riche et aurait vécu une vie très différente », a écrit Eric Roberts, faisant référence à ses racines géorgiennes. « Je vais donc m’attribuer le mérite, une fois que j’ai déménagé à New York, d’avoir dit à mes sœurs : « Montez, les filles, l’eau est bonne. » C’est à ce moment-là, me semble-t-il, qu’elle a vu ma vie de jeune actrice à New York, et qu’elle a vu ce que je faisais pour gagner ma vie, et elle a voulu essayer. »

Julia Roberts et Emma Roberts assistent à la première à Los Angeles de « Valentine’s Day » en 2010. Steve Granitz via Getty Images

Quant à Emma Roberts, Eric Roberts s’est récemment extasié sur l’acteur d' »American Horror Story » lors d’une interview avec le podcast « Still Here Hollywood ».

« Je suis amoureux du travail de ma fille ces jours-ci », a déclaré Eric Roberts plus tôt cette année.

« Je n’arrive pas à croire à quel point elle est devenue formidable. Je suis tellement fière d’elle que je ne vois plus clair. Depuis sa performance dans [the 2023 film] « Peut-être que je le veux » jusqu’à maintenant, elle me submerge de fierté et me dit simplement « Oh, mon Dieu, la voilà qui recommence ». Et je suis tellement heureux d’être son père parce qu’elle déchire.