Eric Roberts s’excuse auprès de Julia Roberts pour avoir dit qu’il l’avait rendue célèbre

Eric Roberts avait autrefois revendiqué la responsabilité de la carrière de sa sœur Julia Roberts, et aujourd’hui, il rétracte publiquement cette déclaration.

Dans ses nouveaux mémoires, Runaway Train : ou l’histoire de ma vie jusqu’à présentl’acteur prolifique s’excuse auprès de sa sœur pour avoir dit qu’il l’avait rendue célèbre. « L’une des choses pour lesquelles j’aimerais m’excuser dans ce livre est d’avoir dit publiquement à plusieurs reprises : « Sans moi, il n’y aurait pas de Julia Roberts », écrit Roberts. « C’est non seulement malheureux, mais aussi faux. Et j’espère que Julie acceptera ces excuses publiques. C’était une chose stupide à dire. J’étais fier d’elle, mais c’était de l’orgueil à l’envers, à mon avantage. » (Roberts parle également dans le livre des membres de la famille qui font référence à la star oscarisée sous le nom de Julie.)

Roberts note que Julia aurait pu facilement réussir sans son intervention. « C’est une femme très motivée », dit-il. « Quelqu’un l’aurait tirée du lot dans un endroit comme New York sans mon aide. »

Plus loin dans le même chapitre, Roberts explique comment son succès en tant qu’acteur a pu inspirer sa sœur à se lancer dans le show-business. « Je suis né pour faire ça. J’ai déménagé à New York alors que je n’avais même pas l’âge de boire une bière en public », écrit-il. « Si Julie était restée à Atlanta, elle aurait probablement épousé un homme riche et aurait vécu une vie très différente. Je vais donc prendre le crédit, une fois que j’ai rompu avec mon père (ou que je pensais l’avoir fait) et que je me suis installé à New York, d’avoir dit à mes sœurs : « Montez, les filles, l’eau est bonne ». C’est à ce moment-là, me semble-t-il, qu’elle a vu ma vie de jeune acteur à New York, et qu’elle a vu ce que je faisais pour gagner ma vie, et elle a voulu essayer. »

Roberts explique ensuite que Julia et leur autre sœur, Lisa, ont emménagé avec lui dans son appartement de Manhattan. « Elles ne savaient pas que je deviendrais si difficile à côtoyer », écrit-il. « C’est pourquoi Julie et Lisa ont rapidement voulu avoir leur propre logement. J’étais déjà très impliqué dans la drogue. Elles ont vécu avec moi pendant près d’un an, puis je leur ai trouvé leur propre logement. »

Roberts dit qu’il a payé l’appartement de ses sœurs pendant un an. « J’avais besoin d’intimité parce que j’étais un type tellement dérangé qui voulait faire des choses dérangées, mais j’avais assez de bon sens pour m’en occuper, pour les faire sortir de mon appartement et les mettre hors de danger. »

Roberts a un jour fait connaître sa revendication de la renommée de sa sœur dans un 2018 La foire aux vanités entretienoù il a discuté à la fois de la Jolie femme actrice et sa fille, Histoire d’horreur américaine Emma Roberts, la star de la série télévisée américaine The Last of Us, a déclaré : « Sans moi, Julia Roberts et Emma Roberts ne seraient pas des célébrités, des actrices, et j’en suis très fière. Quand Julia est arrivée à New York, je suis allée chez William Morris et j’ai demandé : « Lequel d’entre vous va signer avec ma sœur Julia ? » », a déclaré Eric Roberts dans l’interview. « Et je suis très fière que tout le monde sache que j’étais la première, parce que j’étais la première, et de loin. J’ai été la première à obtenir des nominations aux Golden Globes et aux Oscars, donc j’en suis fière. »

Dans cette même interview, Roberts a expliqué pourquoi sa relation avec sa sœur superstar avait connu des hauts et des bas. « J’étais épuisant à côtoyer », a-t-il déclaré à propos de son comportement au plus fort de sa toxicomanie. « Je me plaignais, je blâmais, je ne pouvais pas profiter du plaisir. Tout le monde dans mon monde avait parfois besoin d’une pause, et cela devait inclure Julia. » Il a précisé : « J’étais fou de mes sœurs. Je les aimais, je les adorais. Elles étaient précieuses pour moi, et nous avons vécu des moments de grande proximité. Nous étions tous très protecteurs les uns envers les autres, mais la personne dont il est le plus difficile de se protéger, c’est soi-même. »

Dans une interview avec Toujours là Hollywood Plus tôt cette année, Roberts a esquivé une question sur sa sœur et sa fille. « J’aime ma sœur, mais je ne peux pas parler d’elle. Elle ne veut pas en parler », a-t-il déclaré. « Ma fille m’a également dit de ne pas parler d’elle, mais je trébuche et je le fais. » Il a déclaré plus tard : « Je ne suis pas censé parler d’elles. Mais je le fais. »

Mémoires d’Eric Roberts Runaway Train : ou l’histoire de ma vie jusqu’à présent est disponible maintenant.