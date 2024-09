Eric Roberts s’excuse auprès de Julia Roberts après avoir revendiqué le mérite de sa carrière

Dans ses nouveaux mémoires publiés la semaine dernière, Eric Roberts a présenté des excuses publiques à sa sœur Julia Roberts pour ses commentaires « stupides » dans lesquels il s’attribuait le mérite de sa carrière oscarisée.

« L’une des choses pour lesquelles je voudrais m’excuser dans ce livre est d’avoir déclaré publiquement à plusieurs reprises : « Sans moi, il n’y aurait pas de Julia Roberts », a-t-il écrit dans Runaway Train : ou l’histoire de ma vie jusqu’à présentpublié le 17 septembre, selon Personnes.

L’acteur, qui a été nominé aux Oscars pour son rôle dans Train en fuite en face de Jon Voight et est actuellement dans la saison 33 de Danse avec les starsfait référence à un tristement célèbre Entretien avec Vanity Fair en 2018 où il a déclaré : « Sans moi, il n’y aurait pas de Julia Roberts ni d’Emma Roberts [who is his daughter] en tant que célébrités, en tant qu’actrices, et j’en suis très fière.

À l’époque, il a également déclaré qu’il avait aidé le Jolie femme La star a trouvé son premier agent, en déclarant : « Quand Julia est arrivée à New York, je suis allée voir William Morris et j’ai demandé : « Lequel d’entre vous va signer avec ma sœur Julia ? » Et je suis très fière que tout le monde sache que j’étais la première, car j’étais la première, et de loin. J’ai été la première à obtenir des nominations aux Golden Globes et aux Oscars, donc j’en suis fière. »

Il poursuit dans le livre : « Ce n’est pas seulement regrettable, c’est aussi faux. Et j’espère que Julie acceptera ces excuses publiques. C’était une chose stupide à dire. J’étais fier d’elle, mais c’était de l’orgueil à l’envers, à mon avantage. »

Roberts a également décrit l’actrice adorée comme une « femme très motivée », ajoutant que quelqu’un l’aurait « tirée du lot » pour une carrière à Hollywood sans son influence ou son aide. Cependant, a-t-il dit, c’est peut-être le fait qu’il ait ouvert la voie à Julia qui a changé la trajectoire de sa vie.

« D’un autre côté, je suis née pour faire ça. Je suis partie à New York alors que je n’avais même pas l’âge de boire une bière en public. Si Julie était restée à Atlanta, elle aurait probablement épousé un homme riche et aurait vécu une vie très différente. C’est donc à moi de dire à mes sœurs : « Montez, les filles, l’eau est bonne. » C’est à ce moment-là, me semble-t-il, qu’elle a vu ma vie de jeune actrice à New York, et qu’elle a vu ce que je faisais pour gagner ma vie, et elle a voulu essayer. »

Ailleurs dans le livre, Roberts également réfléchi sur ne pas être capable de « gérer » le fait d’être parent d’Emma, ​​en plus de parler franchement de sa dépendance à la cocaïne. Plus tôt cet été, l’acteur dit Toujours là Hollywood podcast qu’il n’est « pas censé parler » d’Emma ou de Julia, mais qu’il a « trébuché » et qu’il le fait.