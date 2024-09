Eric Roberts présente des « excuses publiques » à sa sœur Julia Roberts

Les débuts d’Eric Roberts dans « Dancing with the Stars » mardi soir ont offert un aperçu rare du monde de l’un des acteurs les plus reconnus du secteur.

Le dernier concert télévisé de la star de « Runaway Train » semble avoir été une nouvelle étape pour Roberts dans la réparation des torts du passé, dont il a détaillé bon nombre dans ses nouveaux mémoires, « Runaway Train: Or the Story of My Life So Far ».

Dans le livre, Roberts présente à sa sœur, l’actrice oscarisée Julia Roberts, des « excuses publiques » pour les mots prononcés autrefois à l’encontre de leur célèbre famille.

La star de « Righteous Gemstones » a fait la une des journaux en 2018 lorsqu’il a assumé la responsabilité de la carrière primée de sa sœur, en plus du statut de sa fille Emma Roberts à Hollywood.

« Sans moi, il n’y aurait pas de Julia Roberts ni d’Emma Roberts en tant que célébrités, en tant qu’actrices, et j’en suis très fier », a-t-il déclaré à Vanity Fair.

Roberts est revenu sur cette déclaration et a tendu une branche d’olivier à la star de « Pretty Woman » près de six ans plus tard.

« J’espère que Julia acceptera ces excuses publiques. C’était une chose stupide à dire », a-t-il écrit, selon le magazine People..

Son histoire au cinéma et à la télévision est presque aussi longue que sa réputation lorsque les caméras ne tournaient pas.

En 1981, Roberts a été victime d’un accident de voiture et a été placé dans le coma pendant trois jours. L’accident et les années de toxicomanie qu’il a passées à la cocaïne ont eu des conséquences néfastes sur son esprit et son corps, en plus d’affecter ses relations personnelles.

« Je ne serais pas surpris qu’elles souffrent de stress post-traumatique à cause des moments où il était dangereux d’être à mes côtés », a-t-il admis dans le livre à propos de son lien avec ses sœurs. « Lisa et Julia avaient besoin d’amour et de protection, mais au lieu de cela, elles ont eu peur et incertitude.

« Bien sûr, la plus grande conséquence de ma consommation de drogue a été la perte d’Emma. »

Roberts était au plus profond de sa dépendance lorsqu’il a affirmé que Julia soutenait son ex, Kim Cunningham, dans une bataille pour la garde d’Emma.

« J’imagine que je resterai le frère de Julia et le père d’Emma Roberts pour le reste de ma vie », a-t-il écrit. « J’aimerais honorer cette promesse, m’effacer fièrement et avec grâce. C’est en partie la raison pour laquelle j’ai écrit ce livre. »