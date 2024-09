Eric Roberts présente des excuses publiques à sa sœur Julia Roberts en raison de relations tendues

Le frère aîné de Julia Roberts et père d’Emma Roberts, a présenté des excuses publiques à sa sœur pour avoir revendiqué la responsabilité de sa carrière oscarisée.

Éric Roberts fait amende honorable.

L’homme de 68 ans réfléchit aux hauts et aux bas qu’il a connus dans sa carrière et sa vie dans ses nouveaux mémoires, Runaway Train : ou l’histoire de ma vie jusqu’à présentet comment cela a eu un impact sur ses relations avec sa célèbre sœur, Julia Robertset sa fille Emma Roberts.

Eric avait déjà fait la une des journaux en 2018 pour avoir parlé de son éloignement de sa sœur alors qu’il luttait contre la toxicomanie et l’alcoolisme.

« Sans moi, il n’y aurait pas de Julia Roberts ni d’Emma Roberts en tant que célébrités, en tant qu’actrices, et j’en suis très fier », a-t-il déclaré. La foire aux vanitésà l’époque.



Bien qu’il ait déclaré dans cette même interview qu’il s’était réconcilié avec sa sœur au moment de la naissance de ses jumeaux en 2004, il y a eu quelques brouilles au sein de la famille – malgré tous ses efforts. le nier à l’époque — et maintenant, avec la publication de ses mémoires, Roberts revient sur certains de ces commentaires et demande pardon.

Dans un extrait de son livre, partagé par PersonnesEric écrit : « J’espère que Julia acceptera ces excuses publiques. C’était une chose stupide à dire. »

Il a ajouté que ses problèmes de drogue avaient directement affecté sa relation avec sa famille, y compris son autre sœur, Lisa Roberts Gillan.

« Je ne serais pas surpris qu’elles souffrent de stress post-traumatique à cause de l’époque où il était dangereux d’être à mes côtés », écrit-il. « Lisa et Julia avaient besoin d’amour et de protection, mais elles ont eu peur et incertitude. »



En plus de ses relations tendues avec ses frères et sœurs, Eric a écrit que la « plus grande conséquence » de sa dépendance était « la perte d’Emma ».

Le Histoire d’horreur américaine La star est la fille d’Eric et de son ex Kelly Cunningham, qui ont rompu quand elle était bébé. Julia a soutenu Kelly dans sa bataille contre Eric pour la garde d’Emma. Bien que l’acteur n’entre pas dans les détails de la situation dans son livre, il écrit que Julia a pris la bonne décision à l’époque.

« J’imagine que je resterai le frère de Julia et le père d’Emma Roberts pour le reste de ma vie », a déclaré Eric, qui est actuellement en compétition sur Danse avec les stars « J’aimerais y parvenir, m’écarter fièrement et avec grâce. C’est en partie la raison pour laquelle j’ai écrit ce livre. »

Bien que Julia et Emma n’aient pas parlé de leur relation avec Eric, l’actrice de 33 ans a rendu son père fier.