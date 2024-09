Eric Roberts présente des excuses publiques à sa sœur Julia Roberts dans ses nouveaux mémoires « Runaway Train » | Eric Roberts, Julia Roberts | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Éric Roberts s’excuse auprès de sa petite sœur Julia Roberts!

L’acteur de 68 ans et DWTS Le candidat vient de sortir ses nouveaux mémoires « Runaway Train: Or, The Story of My Life So Far », et y parle de sa toxicomanie et de sa guérison.

Dans ce cadre, il parle ouvertement de ce qu’il a dit à propos de sa sœur lorsqu’il consommait et présente maintenant ses excuses en public.

Continuez à lire pour en savoir plus…

Dans « Runaway Train », Éric parle de son accident de voiture de 1981, qui l’a plongé dans le coma, où, avec des années de toxicomanie, cela a affecté sa mémoire et ses souvenirs.

Quand Julia Il a déménagé à New York en 1985 pour commencer sa propre carrière d’acteur (il jouait déjà depuis plusieurs années à ce moment-là), il était accro à la cocaïne et a déclaré à plusieurs reprises : « Si ce n’était pas pour moi, il n’y aurait pas eu de Julia Roberts.”

Cependant, il revient désormais sur ses propos en déclarant dans son livre : « J’espère Julia acceptera ces excuses publiques. C’était une chose stupide à dire.

Éric dit que sa consommation de drogue a vraiment ruiné ses relations avec ses sœurs, Julia et Lisaainsi que sa relation avec sa fille Emma Roberts.

« Je ne serais pas surpris s’ils souffraient de SSPT à l’époque où il était dangereux d’être à mes côtés », écrit-il dans ses mémoires.Lisa et Julia « Les gens avaient besoin d’amour et de protection, mais au lieu de cela, ils ont eu peur et incertitude. »

« Bien sûr, la plus grande conséquence de ma consommation de drogue a été de perdre Emma”, a-t-il ajouté.

« J’imagine que je resterai comme Juliale frère de et Emma Roberts« papa pour le reste de ma vie », Éric « J’aimerais y arriver, m’écarter fièrement et avec grâce. C’est en partie la raison pour laquelle j’ai écrit ce livre. »

Si vous l’avez manqué, au cours de l’été Éric a révélé qu’il n’était pas autorisé à parler de Julia ou Emma publiquement dans des interviews, mais il a admis qu’il faisait parfois des erreurs et parlait de Emma parfois.

Éric est actuellement candidat à la 33e saison de Danse avec les stars et la première vient d’avoir lieu mardi (17 septembre). Il fait équipe avec un danseur professionnel Britt Stewartet pour leur première danse, ils ont exécuté un Cha Cha sur « Old Time Rock and Roll » de Bob Segerce qui lui a valu la note la plus basse de la soirée, 15 sur 30.