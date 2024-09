Eric Roberts est « pétrifié » à l’idée d’avoir commis une erreur dans « DWTS » et parle de ses mémoires

L’une des raisons pour lesquelles Eric voulait publier ce livre était que les gens le poussaient à écrire. « Tout le monde me demandait : « Quand est-ce que tu vas écrire un livre ? » Puis ma femme m’a en quelque sorte convaincu. Elle m’a dit : « Je connais telle histoire et telle autre, et j’adorerais les lire dans un livre ». Elle m’a convaincu de l’écrire », dit-il. « Ensuite, nous avons conclu un accord avec l’éditeur, donc je ne pouvais pas faire marche arrière. C’est comme ça que ça s’est passé. C’était la volonté de ma femme et sa peur que quelqu’un d’autre le fasse en premier, alors je l’ai fait. »

Le livre, qui ne mâche pas ses mots sur les hauts et les bas de sa carrière à Hollywood, explique qu’il a eu du mal à se remémorer des souvenirs différents. « C’est à la fois cathartique et effrayant, car les gens vous jugent en fonction de vos biographies. Mais nous verrons bien », déclare-t-il. « Je ne voulais pas dire : « Sa petite enfance a été difficile, il a surmonté ça, il a fait ce film et il a eu un grand succès et maintenant il est heureux ». Je me suis dit : « Ce n’est pas la vraie vie. C’est comme ça qu’est un film ». La vie change constamment, alors j’ai essayé de rester très simple, factuel et honnête. »