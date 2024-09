Eric Roberts clarifie sa déclaration « stupide » sur le succès de sa sœur Julia

Eric Roberts s’est publiquement excusé auprès de sa sœur, Julia Roberts, pour les allégations selon lesquelles il l’aurait rendue célèbre.

Dans ses nouveaux mémoires Runaway Train : ou l’histoire de ma vie jusqu’à présentL’acteur de 68 ans s’est excusé pour ses propos, les qualifiant de « stupides ».

« J’espère que Julia acceptera ces excuses publiques. C’était une chose stupide à dire », a écrit la star dans son nouveau livre, selon Personnes revue.

Pour ceux qui ne le sauraient pas, Eric a revendiqué à plusieurs reprises au cours de l’année le mérite de la carrière réussie de sa sœur oscarisée.

En 2018, Le Chevalier Noir L’acteur a fait la une des journaux pour avoir raconté La foire aux vanités« Sans moi, il n’y aurait pas de Julia Roberts ni d’Emma Roberts en tant que célébrités, en tant qu’actrices, et j’en suis très fière. »

« Et je suis très fier que tout le monde sache que j’ai été le premier, car j’étais le premier, et de loin », a ajouté Eric. « J’ai été le premier à obtenir des nominations aux Golden Globes et aux Oscars, donc j’en suis fier. »