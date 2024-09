Eric Roberts attribue sa bataille contre la toxicomanie à la perte de son lien avec sa fille Emma Roberts – Entertainment News

Photo : BANG Showbiz. Tous droits réservés.

Eric Roberts dit que sa lutte contre la dépendance l’a conduit à perdre sa fille Emma Roberts.

L’acteur de 68 ans, qui a parlé ouvertement de ses problèmes passés avec la consommation de drogue, s’est séparé de son ex Kelly Cunningham alors qu’Emma, ​​aujourd’hui âgée de 33 ans, n’était qu’un bébé, et il a perdu la bataille pour la garde à l’époque.

Dans ses nouveaux mémoires, « Runaway Train: Or the Story of My Life So Far », il écrit : « Bien sûr, la plus grande conséquence de ma consommation de drogue a été la perte d’Emma. »

Il a également reconnu l’impact que sa dépendance a eu sur ses relations avec ses sœurs Julia et Lisa Roberts.

Il a ajouté : « Je ne serais pas surpris s’ils souffraient de SSPT à l’époque où il était dangereux d’être à mes côtés.

« Lisa et Julia avaient besoin d’amour et de protection, mais au lieu de cela, elles ont eu peur et incertitude. »

Au moment de sa rupture avec Kelly, sa sœur éloignée Julia Roberts a pris le parti de son ex dans l’affaire judiciaire en raison de ses problèmes d’addiction.

Bien qu’il n’entre pas dans les détails dans le livre, il a admis qu’il réalise maintenant que c’était la bonne décision.

Il a ajouté : « J’imagine que je resterai le frère de Julia et le père d’Emma Roberts pour le reste de ma vie.

« J’aimerais y parvenir, m’écarter fièrement et avec grâce. C’est en partie la raison pour laquelle j’ai écrit ce livre. »

Eric – qui a épousé Eliza Garrett en 1992 – a parlé ouvertement de sa propre enfance difficile, décrivant son père Walter Roberts comme un homme qui buvait et avait des accès de violence, ayant également été élevé par un père violent.

Il a déclaré que son père était jaloux de sa carrière et qu’il était « un individu très perturbé et qu’il n’était pas sûr pour moi, ni pour personne, de l’avoir comme père ».

Aujourd’hui, il a le sentiment d’avoir fait la paix avec son propre père et d’avoir perdu la honte qu’il ressentait en voyant en lui une partie de son père.

Il a écrit : « Je savais que je l’aimais. Je ne pouvais pas oublier la honte de l’aimer ou de ce qu’il était, quelqu’un capable de choses terribles.

« J’avais honte d’être autant comme lui et de lui ressembler autant… Si vous avez déjà aimé un parent… avec une nature cruelle, il n’est jamais trop tard pour commencer à se remettre de la honte et de la douleur de tout cela. »