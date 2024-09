Eric Roberts admet qu’il n’est « toujours pas une figure paternelle » pour sa fille Emma Roberts | Emma Roberts, Eric Roberts | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Éric Roberts parle ouvertement de ses défauts en tant que père.

Dans ses nouveaux mémoires Runaway Train : ou l’histoire de ma vie jusqu’à présentl’acteur de 68 ans, qui a accumulé plus de 700 crédits d’acteur, a parlé ouvertement de ses difficultés à être père de sa fille Emma Robertsqu’il partage avec son ex-partenaire Kelly Cunninghamadmettant qu’il n’est « toujours pas une figure paternelle » pour elle.

Continuez à lire pour en savoir plus…« J’avais abandonné Kelly quand Emma n’avait que sept mois », Éric écrit, via Eh bien« Nous avons traversé beaucoup de choses, et [Kelly] Elle m’a vue au pire de ma forme, et pourtant elle est restée un temps, même si je suis sûre qu’elle se demandait si elle devait le faire ou non. Nous voulions tous les deux un enfant, peut-être que je le voulais plus qu’elle, mais nous voulions tous les deux devenir parents.

Éric Il a ensuite raconté son enthousiasme à l’idée de devenir père : « La grossesse a été très excitante. Je suis tombé fou amoureux d’Emma dès la première minute où je l’ai vue. Nous avons même essayé de déclencher le travail pour qu’il puisse avoir lieu exactement à la date prévue. C’était un accouchement naturel. J’ai chanté « Joyeux anniversaire » à son ventre à plusieurs reprises. Quand Emma est finalement apparue, elle n’était pas tout à fait calme et posée, mais quand j’ai commencé à lui chanter « Joyeux anniversaire », elle a dû reconnaître ma voix car elle s’est immédiatement calmée. »

Malgré son enthousiasme à l’idée d’être père, Éric croyait qu’il n’était pas fait pour être parent.

« J’ai aimé ma petite fille avec la force d’Hercule, malgré mes propres faiblesses » Éric « Cependant, je ne pouvais pas supporter la réalité de l’arrivée d’un bébé dans ma vie, et je ne pouvais pas supporter d’être parent ! Je ne suis toujours pas une figure paternelle. Emma, ​​en revanche, sait certainement quel est ce rôle : elle est maintenant adulte et elle-même maman. Elle est cette personne pour son premier enfant, Rhodes. »

Il a ensuite attribué ses difficultés parentales à sa toxicomanie.

« La plus grande conséquence de ma consommation de drogue a été la perte d’Emma. » Éric a écrit : « J’étais encore incroyablement sous l’emprise de la cocaïne quand elle est née, ce qui explique tout. »

Également dans les mémoires, Éric s’est excusé pour les commentaires qu’il a faits à propos de sa sœur Julia Roberts.