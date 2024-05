Eric Review: Benedict Cumberbatch est un homme triste avec des marionnettes dans un drame policier sombre de Netflix

Benedict Cumberbatch, Éric Netflix

Warped s’attaque aux émissions de télévision pour enfants et les personnes brisées qui les réalisent constituent un micro-genre qui existe depuis des décennies. Habituellement, il est joué comme une comédie noire qui s’inspire de l’ironie de l’innocence de l’enfance écrite et interprétée par des adultes tristes, comme la série dramatique de Showtime. Blaguequi mettait en vedette Jim Carrey dans le rôle de Monsieur Rogers pleurant la mort de son fils.

La nouvelle série limitée de Netflix Éric est une vision peu orthodoxe du genre. Son innovation est de supprimer complètement la comédie. Il s’agit d’un drame policier sombre et presque implacable qui utilise une marionnette parlante comme manifestation d’une détérioration psychologique d’une manière qui n’est même pas censée être drôle. C’est un pari audacieux, et ça marche.

Benedict Cumberbatch incarne Vincent Anderson, le marionnettiste principal d’un Rue de Sesame-spectacle de style en 1985 à Manhattan. Il est brillant mais torturé, en proie à la maladie mentale et à la dépendance. Son mariage avec sa femme, Cassie (Gaby Hoffmann), est au bord du gouffre, et son fils de 9 ans, Edgar (Ivan Morris Howe), tour à tour l’adore ou est terrifié par lui, selon l’humeur de Vincent.

Au lendemain d’une dispute particulièrement explosive entre Vincent et Cassie, Edgar quitte l’appartement tout seul et ne rentre pas à la maison. Le détective Michael Ledroit (McKinley Belcher III) de l’unité des personnes disparues du NYPD est chargé de l’affaire et il soupçonne que la disparition d’Edgar est liée au cas de Marlon Rochelle, un garçon noir de 14 ans qui a disparu plusieurs fois dans le même quartier. mois plus tôt. Alors que Ledroit poursuit son enquête, Vincent élabore son propre plan pour retrouver Edgar. Il construira Eric, une marionnette monstre bleue à fourrure de sept pieds de haut dessinée par Edgar, et le mettra dans la série, et quand Edgar le verra, il rentrera à la maison. En chemin, Vincent hallucine visuellement et auditivement Éric, qui l’aide dans sa mission tout en le réprimandant pour ses échecs en tant que père.

7.8 Éric Comme Ton inhabituel

Des performances solides

Bonne direction Ne pas aimer Traçage bâclé

Cumberbatch a déjà fait ça

Éric se déroule en Amérique, mais c’est une production britannique, et ça y ressemble. Plus que toute autre chose, cela ressemble à des drames policiers britanniques pessimistes et socialement conscients comme Broadchurch et Vallée heureuse. C’est écrit par Abi Morgan, qui a remporté un Emmy en 2013 pour avoir écrit la série limitée. L’heure. Elle a également créé Rivièreune excellente série limitée mettant en vedette Stellan Skarsgård dans le rôle d’un détective londonien hanté par les visions d’un collègue assassiné. Éric cela ressemble à une évolution plus captivante de ce qu’elle faisait dans cette série précédente.

Morgan utilise l’enquête comme véhicule pour explorer les thèmes du racisme dans le maintien de l’ordre, de la gentrification, de l’itinérance et de l’homophobie (Ledroit est un homosexuel qui ne travaille pas, et Marlon est également homosexuel). Le langage semble contemporain, mais l’idée – qu’il y a beaucoup de problèmes sociaux qui n’ont pas été résolus, mais que le progrès commence au niveau des lieux de travail et des familles – est toujours pertinente.

Les histoires de Vincent et Ledroit suivent des voies parallèles, ce qui fait que Éric c’est un peu comme deux spectacles. Heureusement, ils sont tous deux engageants et se croisent suffisamment pour les empêcher de diverger totalement. L’histoire de Ledroit comporte des éléments procéduraux mystérieux qui donnent du fil à retordre à l’intrigue, tandis que celle de Vincent est une étude psychologique du personnage d’un homme au bord de l’effondrement.

Cumberbatch est ici fermement dans sa zone de confort. Il incarne un toxicomane ayant une relation difficile avec son père pour la deuxième série limitée consécutive, après celle de 2018. Patrick Melrose. Et sa performance en tant qu’homme qui croit que son génie lui donne le droit de traiter les autres de manière terrible sera familière à tous ceux qui l’ont regardé. Sherlock. Il a un type. Mais il est vraiment bon dans ce domaine, et c’est toujours agréable de l’entendre jouer dans ce registre grave presque inhumain qu’il possède, auquel il accède en tant qu’Eric.

La meilleure performance de la série appartient à Hoffmann, qui brise le cœur dans le rôle de Cassie, une femme qui a atteint son point de rupture avec son mari peu fiable et qui est aux prises avec le fait que même si son fils a disparu, la situation pourrait toujours être pire.

Éric est réalisé par Lucy Forbes, qui a déjà réalisé l’excellente série limitée Ça va faire malun spectacle qui présente certaines similitudes tonales avec Éric, mais avec plus d’humour. Forbes a un merveilleux sens de la couleur, et aussi sombre que Éric ça arrive parfois, c’est toujours agréable à regarder. Et les arrière-plans CGI qui donnent au spectacle un aspect new-yorkais de 1985 sont parfaitement exécutés.

Le plus gros problème de la série réside dans les moments si artificiels et irréalistes qu’ils brisent la suspension de l’incrédulité. Plusieurs événements clés tournent autour des images des caméras de sécurité qui seraient en haute définition selon les normes 2024. Les caméras capturent tout ce dont Ledroit a besoin sous plusieurs angles, comme si un réalisateur couvrait un crime en cours. Il y a tellement de moments « qui n’arriveraient jamais » qui se succèdent si rapidement qu’ils s’appuient les uns sur les autres et deviennent accablants. Dans le vide, ils sont pardonnables. Mais la façon dont ils se produisent ici rend le point culminant insatisfaisant. C’est comme si Morgan avait écrit ce qui devait arriver avec l’intention de comprendre comment le faire fonctionner plus tard, mais sans y revenir.

Mais tout ce qui mène à ce point culminant est assez fort. Éric Il n’y a pas grand-chose que nous n’ayons vu auparavant, mais il est assemblé d’une manière suffisamment unique pour être convaincant. Les performances sont fortes, l’identité visuelle est attrayante et le manque d’humour d’un spectacle sur un gars hallucinant une marionnette est véritablement inspiré.

Premières : Jeudi 30 mai sur Netflix avec les six épisodes

Qui est dedans: Benedict Cumberbatch, Gaby Hoffmann, McKinley Belcher III, Ivan Morris Howe, Dan Fogler, Clarke Peters

Qui est derrière : Créateur Abi Morgan ; la réalisatrice Lucy Forbes ; producteurs exécutifs Benedict Cumberbatch, Jane Featherstone, Lucy Dyke

Pour les fans de : Procédures britanniques, Sherlock, tristesse, marionnettes

Combien d’épisodes nous avons regardé : 6 sur 6