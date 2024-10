Eric Paulsen, présentateur bien-aimé de WWL-TV, décède après une bataille contre le cancer

NOUVELLE-ORLÉANS — Eric Paulsen, un visage familier de la télévision de la Nouvelle-Orléans depuis près de 50 ans, est décédé samedi matin après une bataille brève mais intense contre le cancer. Il avait 74 ans.

Paulsen a révélé son diagnostic d’une forme agressive de cancer à la mi-septembre, avant de s’éloigner du bureau du présentateur.

« Je suis prêt pour cette bataille », a déclaré Paulsen à son auditoire.

Paulsen a reçu en août un Lifetime Achievement Award du Press Club of New Orleans et reconnu par le conseil municipal pour ses contributions aux médias locaux.

Né à Saint-Louis en 1950, Paulsen a rejoint WWL-TV en 1977. Au fil des années, il est devenu synonyme des informations matinales à la Nouvelle-Orléans.

Eric Paulsen, un visage familier de la télévision de la Nouvelle-Orléans depuis près de 50 ans, est décédé samedi matin après une bataille brève mais intense contre le cancer. (WWL)

Connu pour bien plus que sa présence à l’antenne, Paulsen a présenté la culture de la Nouvelle-Orléans à travers son amour pour la musique et la gastronomie.

La présence apaisante de Paulsen lors de ses reportages sur des moments critiques comme l’ouragan Katrina a consolidé sa réputation de voix de confiance dans la communauté. Lui, sa co-présentatrice Sally-Ann Roberts et d’autres membres du personnel de la WWL ont reçu un prix George Foster Peabody, l’une des plus hautes distinctions de la radiodiffusion.

Paulsen laisse dans le deuil son épouse Bethany, ses fils Emmet et Jon, sa fille Lexei, sa sœur Karen, son beau-frère Richard et son frère Kim. Les arrangements funéraires sont en attente. Sa famille a demandé que les dons en sa mémoire soient dirigés vers Roots of Music ou The Ella Project.

Vous voyez une erreur d’orthographe ou de grammaire dans notre histoire ? Cliquez ici pour le signaler. Veuillez inclure le titre.

Abonnez-vous à la Fox 8 Chaîne YouTube.

Copyright 2024 WVUE. Tous droits réservés.