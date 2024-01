Eric Mancha révèle la peinture « Eastside Pepe »

« La façon dont je réalise mes peintures est basée sur mon lien avec les gens », déclare Éric Mancha. L’artiste né au Texas et basé à Los Angeles appelle depuis son studio pour parler de Côté Est Pepesa dernière œuvre qui s’inspire d’une rencontre fortuite que Mancha a eue dans le quartier de Boyle Heights à Los Angeles.

Mancha considère les sujets de ses peintures comme faisant partie de sa communauté élargie et utilise ses rencontres avec ses sujets (rencontres fortuites, le plus souvent) comme une opportunité de communiquer des émotions à travers leur ressemblance – toujours avec leur permission, bien sûr. Outre leur utilisation expressive de la forme et de la couleur pour mettre en valeur leurs sujets, les œuvres de Mancha visent à faire en sorte que sa communauté se sente à la fois vue et représentée dans des espaces où elle n’est habituellement pas présente. Lors de son 2022 Que Somos à la galerie Great Art Space de Beverly Hills, Mancha a utilisé son placement pour célébrer les gens de la classe ouvrière qui font vibrer le quartier aisé avec peu ou pas de reconnaissance.

“Les gens qui travaillaient à Beverly Hills depuis 20 ans, garaient leur voiture chez le voiturier ou travaillaient dans des restaurants, entraient dans la galerie et disaient aux galeristes qu’ils n’avaient jamais rien vu qui les représentait dans cette partie de la ville”, explique Mancha, notant les commentaires comme un moment fort de sa carrière. “Je ne vois rien de plus puissant que l’art puisse faire à part donner à quelqu’un qui se sent sous-représenté et invisible le sentiment d’avoir été reconnu.”

Lorsqu’il est mentionné que ses œuvres sont une documentation de la culture et de la communauté chicano de Los Angeles, Mancha est d’accord. «C’est l’occasion de documenter [the community] dans un style visuel qui est le mien », dit-il. “Avec Côté Est Pepe Je voulais que quiconque le regarde ait l’impression d’être au milieu d’un coucher de soleil sursaturé à Los Angeles, le genre où le brouillard se mélange au soleil et rend le ciel violet.

Mancha a rencontré Pepe, le sujet de son dernier tableau, lors d’une excursion particulièrement à Los Angeles : un petit tour dans un dépanneur pour récupérer un paquet de t-shirts blancs Pro Club. “J’ai vu Pepe posté près du magasin en train de boire une bière, et il avait tellement de cadeaux, mec”, se souvient l’artiste, notant que ses mocassins noirs, son pantalon beige, ses bretelles noires et son débardeur blanc le faisaient ressembler à lui. D est sorti tout droit d’une capsule temporelle. “Je pouvais dire qu’il avait fait la fête toute la nuit et toute la journée, et je suis presque sûr qu’il venait de sortir de prison.”

Pepe et Mancha ont entamé une conversation, ce dernier étant impressionné par le point de vue du premier. “Parfois, les chances sont contre vous, et vous devez simplement continuer à traverser des conneries difficiles”, dit Mancha. « Les histoires qu’il m’a racontées et la résilience dont il a fait preuve m’ont vraiment touché, et je voulais mettre en valeur quelqu’un qui était en affaires.

Après avoir pris une photo comme référence visuelle, Mancha a réinventé la forme, la palette de couleurs et les signes de l’environnement, avec des teintes jaune vif, orange et rouge en haut cédant la place à des tons violets et bleus plus froids en bas. Le panneau « Avis » dans la fenêtre, qui indique généralement un message négatif – la présence de caméras de sécurité, un avertissement contre le vol à l’étalage – indique à la place « Ponte Trucha », un terme d’argot qui se traduit par « soyez vigilant », et un autre « Suenos ». “Le signe reconnaît l’importance d’avoir et de poursuivre des rêves. La chaîne dorée scintillante de Pepe, les lunettes de soleil sombres reflétant les palmiers de Los Angeles et le bandana violet enferment dans l’ambiance, celle de la sagesse, du défi et de l’optimisme, le tout rendu à l’huile sur toile.

1 sur 6

2 sur 6

3 sur 6

4 sur 6

5 sur 6

6 sur 6



Mancha espère renouer avec Pepe afin qu’il puisse lui montrer le travail terminé. « Il m’a donné un numéro pour l’appeler une fois le tableau terminé, mais je n’ai pas réussi à le joindre ! s’exclame-t-il. “Je fais passer le message, parce que j’aimerais vraiment qu’il voie ça.”

Après tout, comme Mancha le sait bien, on n’a pas le sentiment d’être vu.

Découvrez davantage de travaux d’Eric Mancha sur son site web.