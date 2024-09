Éric Lefebvre quitte le caucus de la CAQ

Le whip et chef du caucus du gouvernement, Éric Lefebvre, quitte la CAQ pour siéger comme député indépendant. Il sera candidat conservateur aux prochaines élections fédérales.

Le député d’Arthabaska en a fait l’annonce aux élus caquistes mardi soir. «C’est avec émotion que je vous écris alors que je viens de remettre ma démission au premier ministre. Je vous informe que je siégerai dorénavant à titre de député indépendant. Je quitte la famille de la CAQ pour être candidat du Parti conservateur du Canada [PCC] lors de la prochaine élection fédérale», leur at-il écrit.

J’ai remis ma démission au premier ministre, puisque je me porterai candidat pour le Parti conservateur du Canada lors de la prochaine élection fédérale. (1/2) —Éric Lefebvre (@EricLefebvreCAQ) 16 avril 2024

Il a confirmé la nouvelle quelques minutes plus tard, sur le réseau social X. Sur son fil, le chef caquiste, François Legault, a précisé qu’il avait demandé à M. Lefebvre de se retirer du caucus caquiste après qu’il lui eut eu annoncé qu’il serait candidat du PCC.

«Merci Eric pour tes années de service public et bonne chance dans tes nouveaux défis», a déclaré le premier ministre, pour qui ce départ tombe à un moment difficile, où son parti est en dégringolade dans les intentions de vote, désormais dominées par le Parti Québécois de Paul St-Pierre Plamondon.

Éric Lefebvre m’a informé ce soir de sa décision de se joindre au Parti conservateur du Canada. Dans ce contexte, je lui ai demandé de se retirer du caucus de la CAQ. Merci Éric pour tes années de service public et bonne chance dans tes nouveaux défis. —François Legault (@francoislegault) 16 avril 2024

Rappelons toutefois que M. Lefebvre entend continuer à représenter les citoyens de la circonscription d’Arthabaska à titre de député indépendant.

Pour l’instant, il n’y a donc pas d’élection partielle en vue. Il devra surveiller le commentaire de M. Lefebvre se comportera à partir du moment où il fera effectivement campagne au sein de l’équipe de candidats de Pierre Poilievre.

Très fier qu’@EricLefebvreCAQ faites partie de l’équipe conservatrice de gros bon sens pour nous aider à couper les taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. – Pierre Poilievre (@PierrePoilièvre) 17 avril 2024

Il reste aussi à voir qui François Legault nommera pour remplacer M. Lefebvre en tant que whip, un rôle qui consiste à veiller à la discipline et à la cohésion au sein d’un groupe parlementaire. Dans l’entourage du premier ministre, on s’est limité, mardi soir, à indiquer que rien n’est décidé et qu’il prendra le temps qu’il faudra.

En mai 2023, M. Lefebvre en a fait sourcer plusieurs en s’appuyant sur le fait qu’il n’avait vu sa mère qu’une seule fois au cours de la dernière année pour justifier la hausse de salaire de 30 000$ accordée aux députés de l’Assemblée nationale.

Conseiller municipal de Victoriaville de 2001 à 2009, Eric Lefebvre était PDG d’une entreprise spécialisée dans la fabrication de fermes de toits et de poutres jusqu’à ce qu’il soit élu sous la bannière caquiste lors d’une élection partielle, le 5 décembre 2016.

Nouvelle tentative

M. Lefebvre n’en est pas à sa première implication avec le Parti conservateur du Canada. Il a tenté sa chance comme candidat dans Richmond—Arthabaska, en 2008, alors que le PCC était dirigé par Stephen Harper. Il avait alors été battu par le bloquiste André Bellavance.

Écoutez la rencontre politique avec Yasmine Abdelfadel et Marc-André Leclerc via QUB :

L’année suivante, il a de nouveau mordu la poussière, cette fois en tant que candidat à la mairie de Victoriaville, face à Alain Rayes, qui l’avait emporté.

Ce dernier est, depuis 2015, député fédéral de Richmond—Arthabaska. M. Rayes a quitté le PCC en septembre 2022. Le clan de Pierre Poilievre s’était aussitôt mis au travail pour le pousser à démissionner, mais sans succès. M. Rayes, qui siège comme député indépendant à Ottawa, entend quitter la politique à la fin de son mandat.

Pour la CAQ de François Legault, il s’agit de la deuxième démission à survivre au sein de son caucus depuis les dernières élections générales. L’été dernier, la députée Joëlle Boutin a pris la décision de quitter la politique, ce qui a forcé la tenue d’une élection partielle, largement remportée par le péquiste Pascal Paradis.