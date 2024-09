Eric, le frère de Julia Roberts, s’excuse après avoir affirmé qu’il était responsable de sa carrière

Eric Roberts, le frère de l’actrice oscarisée Julia Roberts, s’est excusé d’avoir pris la responsabilité de sa carrière.

« J’espère que Julia acceptera ces excuses publiques. C’était une chose stupide à dire », écrit-il dans ses mémoires à venir« Runaway Train : ou l’histoire de ma vie jusqu’à présent », selon les gens.

Eric, qui est également le père de l’actrice Emma Roberts, a revendiqué à plusieurs reprises au fil des ans le mérite de la carrière d’actrice phénoménale de sa sœur.

Plus récemment, il a fait la une des journaux en 2018 pour avoir dit à Vanity Fair« Sans moi, il n’y aurait pas de Julia Roberts ni d’Emma Roberts en tant que célébrités, en tant qu’actrices, et j’en suis très fière. »

« Et je suis si fier que tout le monde sache que j’étais le premier, parce que j’étais le premier, et de loin », a-t-il ajouté.

« J’ai été le premier à obtenir des nominations aux Golden Globes et aux Oscars, j’en suis donc fier. »

Il a également revendiqué le mérite d’avoir permis à Julia de signer chez WME dans son entretien avec Vanity Fair.

Eric, 68 ans, s’est installé à New York à l’âge de 17 ans pour poursuivre une carrière d’acteur. Il a décroché son premier rôle dans le film « Le Roi des Gitans » en 1978.

Son rôle secondaire dans « Runaway Train » en 1985 lui a valu sa première nomination aux Oscars.

Sa petite sœur, cependant, arrivera à New York en 1985 et se lancera dans une carrière fructueuse qui finira par surpasser la sienne.

Elle a obtenu sa première nomination aux Oscars pour « Steel Magnolias » en 1990, suivie d’une autre en 1991 pour « Pretty Woman ». Elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 2001 pour « Erin Brokovich ».

« J’imagine que je resterai le frère de Julia et le père d’Emma Roberts pour le reste de ma vie », aurait concédé Eric dans ses mémoires.

« J’aimerais y parvenir, m’écarter fièrement et avec grâce. C’est en partie la raison pour laquelle j’ai écrit ce livre. »

Eric, qui a lutté contre une dépendance à la cocaïne après avoir déménagé à New York, a perdu la garde d’Emma, ​​aujourd’hui âgée de 33 ans, alors qu’elle était bébé. Il écrit que la perte de la star de « Scream Queens » a été la « plus grande conséquence » de sa toxicomanie.

Il admet également que sa toxicomanie a créé un fossé entre sa relation avec Julia, 56 ans, et leur autre sœur, Lisa, 59 ans.

« Je ne serais pas surpris s’ils souffraient de SSPT à l’époque où il était dangereux d’être à mes côtés », réfléchit-il.

En juillet, Eric a fait la une des journaux après être apparu dans le podcast « Still Here Hollywood » et avoir déclaré il ne peut pas parler de Julia ou d’Emma.

« Je ne suis pas censé parler d’eux. Mais je le fais », a-t-il ajouté.

Plus tard dans le podcast, il a déclaré qu’il était « amoureux » du travail de sa fille et qu’il était « tellement fier d’elle ». [he] je ne vois pas clairement.

En 2022, il a démenti les rumeurs de querelle en affirmant que Julia et lui « s’entendaient toujours bien ».

« Ma sœur et moi, nous avons toujours parlé, nous nous sommes toujours disputés », a-t-il poursuivi.

« Je me suis toujours bien amusée, je me connais. C’est aussi simple que ça. J’adore connaître ma sœur. C’est une fille cool, ma sœur. »

« Runaway Train » est désormais en vente.