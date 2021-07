Eric, le fils d’Eddie Murphy, et Jasmin, la fille de Martin Lawrence, sortent ensemble

C’est une histoire d’amour comique et royale pour les enfants aînés d’Eddie Murphy et de Martin Lawrence.

Jasmin Lawrence, 25 ans, a révélé qu’elle sortait avec Eric Murphy, 32 ans, tout en souhaitant un joyeux anniversaire au fils de Murphy sur Instagram samedi, en publiant deux photographies affectueuses du couple.

« Joyeux anniversaire, mon amour ! Je suis incroyablement béni de te connaître, de t’aimer et de t’avoir à mes côtés », a écrit Jasmin à Eric. « Bravo à beaucoup plus de bénédictions, de rires et de beaux souvenirs ! Je t’aime tellement !! »

Sur Instagram Stories, Jasmin a partagé une vidéo d’Eric en train de souffler un gâteau d’anniversaire, avec un emoji en forme de cœur rouge en légende.

Le mois dernier, Eric a fait part de ses sentiments sur Instagram à l’actrice.

« Épatant dans LOVE with YOU », a-t-il écrit dans le post sous un selfie des deux, ajoutant des émojis cardiaques et les hashtags #myotherhalf, #equallyyoked et #Iloveyou.

Jasmine a commenté le message d’Eric et a écrit : « Je t’aime ».

Eddie Murphy et Martin Lawrence ont joué dans la comédie « Boomerang » de 1992 et sont apparus ensemble dans la comédie « Life » du réalisateur Ted Demme en 1999.

Murphy, 60 ans, a 10 enfants âgés de 2 à 32 ans, grâce à des relations avec Paulette McNeely (la mère d’Eric), Nicole Murphy, Tamara Hood et Melanie Brown des Spice Girls.

Lawrence, 56 ans, a trois filles. Il partage Jasmin avec son ex-femme Patricia Southall.

Jasmin est apparu dans la sitcom « Family Time » de 2012 et dans « Bad Boys for Life » de l’année dernière, avec Lawrence et Will Smith.

