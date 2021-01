Eric Jerome Dickey, l’écrivain de Memphis dont les thrillers érotiques, les histoires d’amour chargées et les sagas de crise intérieure et d’intrigues internationales ont fait de lui un chroniqueur populaire d’une interprétation particulièrement bourrée d’action de la vie noire contemporaine, est décédé.

Dickey, 59 ans, est décédé dimanche à Los Angeles, où il a vécu, « après une longue maladie », selon Becky Odell, son attachée de presse à Penguin Random House. Penguin est l’éditeur de nombreux romans à succès de l’auteur, dont un ouvrage récent avec un titre caractéristique, « Bad Men and Wicked Women », annoncé avec le slogan « Les affaires du cœur peuvent être mortelles! »

Né et élevé à South Memphis, Dickey était un produit de l’école élémentaire Riverview, de l’école secondaire Riverview, de l’école secondaire Carver et de l’Université d’État de Memphis, où il a étudié l’ingénierie informatique.

Dickey a déménagé à Los Angeles pour poursuivre une carrière de développeur de logiciels, mais s’est vite retrouvé attiré par l’industrie la plus célèbre de la ville: le divertissement. Il a commencé à travailler dans la comédie stand-up avant de connaître le succès en tant qu’écrivain, publiant finalement 29 romans. Plus de 15 d’entre eux ont figuré sur la liste des livres les plus vendus de USA TODAY, notamment « Friends and Lovers », « Milk in My Coffee » et « Cheaters ».

« Son travail est devenu une pierre de touche culturelle au cours de sa carrière d’écrivain de plusieurs décennies, lui ayant valu des millions de lecteurs dévoués à travers le monde », a déclaré Odell dans un communiqué.

Selon Penguin, plus de 7 millions d’exemplaires des livres de Dickey ont été publiés dans le monde. Ses débuts en 1996 en tant que romancier, « Sister, Sister », ont été nommés l’un des 50 livres noirs les plus marquants des 50 dernières années par le magazine Essence, et USA TODAY l’a inclus dans sa liste des « 100 romanciers et écrivains de fiction noirs que vous devriez Lis. »

Le dernier roman de Dickey, «Le fils de M. Suleman», sera publié le 20 avril.

Dickey laisse quatre filles. En raison des restrictions de pandémie de coronavirus, il n’y aura pas de services pour le moment, selon Penguin.