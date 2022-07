Eric Jagers fait son pitch pour les Reds de Cincinnati – Shaw Local

Enfant, Eric Jagers rêvait de jouer un jour à la Major League Baseball.

Il a la prochaine meilleure chose.

Jagers, 27 ans, est l’entraîneur adjoint des lanceurs des Reds de Cincinnati. Il est devenu le plus jeune entraîneur de lanceurs des ligues majeures lorsqu’il a été embauché en décembre 2020 à seulement 25 ans.

Un lanceur prometteur de Davenport (Iowa) Assumption High School, Jagers, le fils de Tom et Gail Jagers de Princeton, a vu sa carrière détournée par des blessures alors qu’il lançait pour l’Université de l’Iowa.

Il a noué des liens avec Driveline Baseball en 2018, un centre de performance basé à Seattle fondé par Kyle Boddy, désormais coordinateur des lanceurs des Reds. De là, il est devenu un stratège de lanceur dans le système de la ligue mineure des Phillies en 2019.

“Quand je me suis blessé tôt dans l’Iowa, je suis devenu un peu un joueur-entraîneur”, a déclaré Jagers. «Puis je suis allé faire la même chose que je m’épanouis. J’ai rencontré de très bonnes personnes qui m’ont en quelque sorte aidé en cours de route. La chose la plus importante est probablement de rencontrer beaucoup de gens vraiment bien.

Jagers aime son travail.

« J’ai toujours aimé être autour du jeu et concourir. Le simple fait de faire partie d’une équipe est ce que j’apprécie vraiment », a-t-il déclaré.

Depuis la pirogue des visiteurs du stade Busch à Saint-Louis le samedi 16 juillet, Jagers a expliqué son rôle d’entraîneur adjoint des lanceurs des Reds, qui, selon lui, est essentiellement un peu de tout.

« C’est un rôle de soutien de donner à nos lanceurs et à notre entraîneur de lanceurs et à notre entraîneur d’enclos des informations sur les frappeurs adverses. Aidez-les à créer la meilleure version d’eux-mêmes », a-t-il déclaré. « Qu’il s’agisse d’un programme de lancers ou d’une progression d’exercices intégrant le groupe de force et de conditionnement ou notre groupe de performance de santé pour les garder en vie et bien au-delà de 162 (jeux).

“Essayez de maximiser le talent que nous pouvons tirer de nos joueurs et donnez-leur suffisamment de chances de réussir. … Je pense que la chose la plus importante est les victoires et les défaites. Même les pertes, être là et où allons-nous ensuite. Pour avoir une épaule sur laquelle ces gars peuvent s’appuyer, gardez-les positifs tout au long. 162, c’est très long.

Il a plaisanté en disant qu’il est plus facile à dire qu’à faire de dire aux lanceurs des Reds comment faire sortir des gars comme les cogneurs des Cardinals Paul Goldschmidt et Nolan Arenado.

“Il y a une petite tape sur l’arrière et allez les chercher”, a-t-il dit en riant. “C’est drôle quand vous faites face à des frappeurs d’élite comme ces gars-là, un peu de cela revient à moins ce qu’ils font et plus à ce que vous faites et à ce que vous faites vraiment bien. Pas beaucoup de trous à attaquer pour ces gars-là.

«Nous essayons de regarder autant de vidéos que possible, de suivre leurs performances récentes. Essayez d’identifier n’importe quel petit endroit où nous pouvons aller.

Tom Jagers, qui verra Eric et les Reds affronter les Cubs lors du match Field of Dreams le 11 août, a déclaré que son fils vivait certainement le rêve.

“Il aime son métier. Il a toujours eu une excellente éthique de travail et voudrait constamment que je joue au catch ou que je lui lance », a-t-il déclaré. “Je suis extrêmement fier de ses réalisations jusqu’à présent et je sais qu’il a un très bel avenir.”

Les choses devraient être intéressantes au Field of Dreams Game à Dyersville, Iowa, car Tom emmènera sa mère, Mary, la grand-mère d’Eric, qui est une grande fan des Cubs.

Eric Jagers, qui a dit qu’il se rendait à Princeton pendant les vacances pour voir sa famille, a joué dans l’équipe de l’Assomption alors qu’il vivait dans l’Iowa avec sa mère. Cette équipe s’est classée deuxième du tournoi d’État de l’Iowa lors de sa dernière année. Voir les Chevaliers revenir au pays cet été, c’est « comme si tout allait bien dans le monde », a-t-il dit.

