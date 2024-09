Eric Idle parle des problèmes financiers des Monty Python et des tensions avec John Cleese

Eric Idle aborde les problèmes d’argent des Monty Python et sa « mauvaise » relation avec son collègue de la troupe comique John Cleese.

Dans une nouvelle interview dans Le New Yorkerl’homme de 81 ans a expliqué qu’il avait été tout sauf, eh bien, inactif au cours de ses années octogénaires en raison d’un sentiment de manque d’argent.

En février, Idle avait écrit : « Je n’aurais jamais imaginé qu’à cet âge, les sources de revenus diminueraient de manière aussi désastreuse… Je ne sais pas pourquoi les gens pensent toujours que nous sommes riches. Python est un désastre. » [Their musical] Spamalot « J’ai gagné de l’argent il y a 20 ans. Je dois travailler pour gagner ma vie. Ce n’est pas facile à cet âge. » Il a également semblé blâmer la gestionnaire des actifs de la troupe comique, Holly Gilliam, la fille du membre Terry Gilliam, pour l’état de leurs finances. Cleese a également posté qu’il « détestait et méprisait » Idle, avant de dire plus tard qu’il plaisantait.

Idle a déclaré que son commentaire sur les finances du groupe était « 100 % vrai. Je n’aurais jamais pensé que Python se retrouverait dans une situation où il n’aurait pas assez d’argent pour nous nourrir tous pendant nos vieux jours. Mais nous sommes trois à être en tournée ! Ce n’est pas entièrement dû à une seule personne. Spotify a tout volé, et YouTube aussi. Les gens pensent que vous êtes riche. Mais, comme tout le monde, je dois travailler pour gagner ma vie. Je ne pense pas que ce soit mauvais pour moi, pour être honnête. Je suis en tournée. Cela me maintient en forme. J’aime faire rire les gens. Est-ce que j’aimerais rester assis à lire un livre ? Bien sûr que oui. Parfois, on ne peut pas obtenir ce que l’on veut. »

À l’époque, Cleese, âgé de 84 ans, avait pris la défense de Holly Gilliam, affirmant qu’elle était « efficace, lucide, travailleuse et agréable ».

Idle maintient désormais ses critiques : « Je ne pense pas qu’il soit approprié que la fille de quelqu’un dirige l’entreprise. On ne peut pas être neutre dans une situation où son père siège au conseil d’administration. Je pense que ce n’est pas juste et que cela conduit à des sentiments dangereux et à des difficultés. »

Il décrit aujourd’hui sa relation avec Cleese comme « médiocre » et a noté que leur relation « a commencé à se dégrader un peu pendant le confinement, et je me suis inquiété. Je ne l’ai pas vu depuis huit ans. Je pense que lorsque vous perdez le contact avec les gens en face à face, toutes sortes de choses peuvent arriver. C’est dommage. »

« Je ne pense pas qu’il reste de Python », a-t-il ajouté. « Deux d’entre eux ont disparu et certains sont sur le point de disparaître ! [Laughs] Et certains ont eu de la chance et n’y sont pas allés. Je ne pense pas qu’il y ait de raison à cela. Cela fait quarante ans que nous n’avons rien fait de nouveau, vraiment.

Pendant ce temps, Cleese a affirmé qu’il disait au revoir à X/Twitter dans un nouveau message faisant référence à Elon Musk.

« Au revoir, Twitter », Cleese a écrit Dimanche soir. « Et merci pour le dîner, Elon. »

Le tweet n’a pas été expliqué, mais Cleese a publié fréquemment des critiques à l’encontre du candidat républicain à la présidence Donald Trump, tandis que Musk a publié des critiques à l’encontre de la candidate démocrate Kamala Harris.

Étant donné que Cleese a retweeté un message lundi matincependant, il semble plutôt improbable qu’il quitte réellement la plateforme.