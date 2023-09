Eric Huxley, sergent de police d’Indianapolis, condamné à 1 an

En octobre 2022, BOSSIP a rapporté l’agression de Jermaine Vaughn, un homme d’Indianapolis qui était arrêté pour conduite désordonnée lorsqu’il a été piétiné au visage par le sergent vétéran de la police depuis 15 ans. Éric Huxley. À la suite de l’incident, Huxley a été suspendu puis accusé de voies de fait et d’autres accusations en attendant son licenciement officiel.

Selon Actualités NBCHuxley, 45 ans, a plaidé coupable en mai de violations des droits civiques et a maintenant été officiellement condamné à un an et un jour de prison fédérale pour ses crimes violents contre Vaughn.

« En plus du traumatisme infligé aux victimes, les policiers qui enfreignent la loi et utilisent une force excessive nuisent à la confiance de la communauté dans les forces de l’ordre », a déclaré Zachary Myers, procureur américain pour le district sud de l’Indiana. a déclaré dans un communiqué.

Tout bien considéré, 366 jours ne semblent pas être une pénalité très sévère pour ce que la plupart considèrent comme l’une des violations les plus flagrantes qu’un fonctionnaire puisse commettre. Les policiers qui défient leur serment et nuisent aux citoyens devraient être traités comme des exemples pour toute autre « vie bleue », car ces types de comportements sont non seulement inacceptables, mais sont également passibles de sanctions sévères.

Depuis BNC:

« Nous apprécions l’examen attentif de cette affaire par le juge et sommes prêts à purger la peine », a déclaré l’avocat de Huxley, John Kautzman, par courrier électronique vendredi soir. « Eric s’est excusé auprès de la victime et de la communauté pour ses actes inhabituels ce jour-là, et il a hâte de mettre cette affaire derrière lui afin qu’il puisse se concentrer sur prendre soin de sa famille. »

Ouais, au diable toute cette « considération réfléchie ». Traitez ces porcs avec autant de légèreté qu’ils traitent les corps noirs lorsqu’ils commettent des actes de violence.