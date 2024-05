Eric Hovde raconte avoir été soulagé de la SEP grâce à une infection parasitaire

MADISON – Peu après son 40e anniversaire, le candidat au Sénat américain Eric Hovde s’est rendu dans la forêt amazonienne – où il a mangé un tatou, nagé dans un ruisseau avec des piranhas, contracté deux parasites et, de manière inattendue, a trouvé un soulagement aux symptômes de la sclérose en plaques.

L’homme d’affaires républicain de 60 ans a partagé l’histoire mardi pendant une heure. interview radio avec l’animateur de radio conservateur Dan O’Donnell sur WISN-AM.

Hovde a déclaré qu’il avait ressenti des douleurs dans les articulations et les ganglions lymphatiques pendant environ six mois après son retour du voyage. Une visite chez le médecin a déterminé qu’il avait contracté E. histolytica et Giardia.

« Mais ce qui est étrange, c’est qu’au cours de ces six mois, ma SEP a presque totalement disparu », a déclaré Hovde. « Alors, ironiquement, j’ai finalement pris différents médicaments pour me débarrasser des parasites. Ma SEP est devenue très bénigne. »

Il s’avère que Hovde n’est pas seul dans cette expérience. Selon le Association américaine de la sclérose en plaquesles parasites sont « un possible facteur de réduction du risque de développement de la SEP ».

Hovde a reçu un diagnostic de sclérose en plaques en mai 1991. La maladie affecte le système nerveux central, attaquant la substance qui protège les fibres nerveuses (myéline), endommageant les nerfs et perturbant la communication entre le cerveau et le corps. Dans le pire des cas, cela peut être débilitant, voire mortel.

Lui et son frère ont commencé Fondation Hovde en 1998 pour soutenir la recherche visant à trouver un remède à la maladie.

L’organisme de bienfaisance s’est étendu à la construction maisons pour les enfants vulnérables dans des pays comme le Rwanda, le Guatemala, le Honduras et le Kenya, et a également fourni subventions aux organisations du Wisconsin, notamment la Clean Lakes Alliance, le River Food Pantry, One City Schools et Horizon High School.

Plusieurs études ont indiqué que certains parasites peuvent moduler les réponses du système immunitaire, réduire les rechutes et atténuer les symptômes de la SEP. Cependant, d’autres peuvent potentiellement aggraver la maladie.

Une étude de 2023 publiée dans l’International Journal of Molecular Science concluait que même si « l’utilisation de parasites vivants n’est pas optimale », les protéines sécrétées par certains parasites « offrent une ressource unique pour la découverte de médicaments anti-inflammatoires ».

Certaines de ces recherches ont été menées dans le Wisconsin. UN étude dirigé par le professeur émérite de l’Université du Wisconsin-Madison, John Fleming, a publié en 2017 que « des résultats d’IRM potentiellement favorables et des changements immunorégulateurs ont été observés » chez les patients qui ont ingéré des œufs de trichocéphale, « cependant, l’ampleur de ces effets était modeste et il y avait des variations considérables. parmi les réponses des sujets individuels.

« Je regarde en arrière et je pars, oh mon Dieu, Dieu merci, j’ai deux parasites », a déclaré Hovde.

Le candidat a également souligné les effets de l’exercice et d’une alimentation saine, ainsi que d’une attitude positive.

« Il y a de nombreux jours, matins, semaines et mois, où la vie est une corvée, et où vous luttez, et je peux me promener et me dire : ‘Oh, malheur à moi. Je suis triste. J’ai la SEP.’ Il y a eu de nombreuses années où je ne le savais pas – je priais Dieu, donne-moi juste jusqu’à mes 40 ans… alors ma fille savait qui j’étais », a déclaré Hovde. « Heureusement, Dieu m’a donné une bande passante beaucoup plus longue que cela. »

Hovde, un magnat de la banque et de l’immobilier, défie la sénatrice démocrate américaine Tammy Baldwin alors qu’elle brigue un troisième mandat.

Jessie Opoien peut être contactée à [email protected].