Eric Ham : La menace qui pèse sur Trump dans les rangs républicains

L’affirmation audacieuse de l’ancien président Donald Trump selon laquelle le gouvernement aurait utilisé le système judiciaire contre lui comme une arme est une affirmation puissante, bien que mensongère, qui a certainement trouvé sa marque.

L’ex-président deux fois destitué a invoqué ce récit jusqu’à devenir le favori présidentiel du GOP depuis que le premier acte d’accusation a été déposé contre lui à Manhattan. Quatre inculpations criminelles et 91 chefs d’accusation plus tard, le politicien du Téflon découvre que son histoire de militarisation a porté ses fruits.

Cette fois, cependant, ce n’est pas le gouvernement ou les libéraux progressistes, comme Trump aime à le prétendre avec audace, qui cherchent à faire tomber l’insurrectionnaire accusé. Cette fois, ce sont les conservateurs et les anciens partisans républicains de Donald Trump qui s’en prennent directement à l’ex-président.

Ces partisans devenus critiques espèrent qu’une loi d’une époque révolue trouvera sa marque et interdira au nom de Donald Trump d’apparaître sur les bulletins de vote lors des élections de l’année prochaine.

Les professeurs de droit conservateurs William Baude et Michael Stokes Paulson, affiliés à la Federalist Society – une organisation juridique américaine conservatrice et libertaire qui prône une interprétation textualiste et originaliste de la Constitution américaine – ont stupéfié les observateurs juridiques et politiques lorsqu’ils débattaient dans un article de revue de droit. que Trump, en raison de ses actions autour du 6 janvier, ne se qualifie pas pour être président.

Les auteurs concluent que Trump pourrait être rendu inéligible « par tout fonctionnaire, étatique ou fédéral, qui juge les qualifications… » L’idée a rapidement pris de l’ampleur lorsqu’un article de suivi est paru dans L’Atlantique intitulé « La Constitution interdit à Trump de devenir à nouveau président ».

Cet article a été rédigé par le juge fédéral à la retraite, J. Michael Luttig, nommé par Bush 43 et éminent juriste conservateur et professeur émérite de droit à Harvard, Lawrence Tribe. Ces ouvrages juridiques, combinés, ont déclenché une avalanche de poursuites en cascade dans 12 États pour empêcher l’ancien commandant en chef de participer aux élections de l’année prochaine. Tout aussi choquant, certains de ces efforts sont menés par des membres du propre parti politique de Trump.

Michael Luttig, un juge fédéral à la retraite qui était conseiller de l’ancien vice-président Mike Pence, témoigne alors que le comité spécial de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole tient une audience au Capitole à Washington, le jeudi 16 juin. 2022. (Photo AP/Susan Walsh)

Le problème est une disposition peu connue du 14e amendement, section 3, ratifié trois ans après la guerre civile américaine.

La troisième section stipule :

« Nul ne sera… électeur du président… ni n’occupera une fonction, civile ou militaire, sous les États-Unis, qui, ayant préalablement prêté serment… en tant qu’officier des États-Unis… de soutenir la Constitution des États-Unis, ne devra se sont engagés dans une insurrection ou une rébellion contre celui-ci, ou ont apporté aide ou réconfort à ses ennemis… «

L’article 3 a été adopté pour répondre aux actes et actions des anciens confédérés traîtres et les empêcher de reprendre le pouvoir. Il n’y a jamais eu une époque dans l’ère moderne où cette disposition ait été utilisée avec succès pour empêcher ou interdire à une personne d’exercer des fonctions fédérales. Aujourd’hui, les secrétaires d’État de tout le pays se demandent comment résoudre cette potentielle crise constitutionnelle.

Un ancien partisan de Trump, également soutenu par l’ex-président, mène la charge dans le New Hampshire. L’ancien candidat républicain au Sénat du New Hampshire, Bryant Messner, un « conservateur constitutionnel » autoproclamé, prévoit de contester la présence de Donald Trump sur le bulletin de vote du New Hampshire à l’ouverture de la période de dépôt des candidatures.

L’État Granite sera l’un des premiers à voter pour déterminer le candidat du GOP au début de 2024. C’est également un État champ de bataille pour lequel les deux partis politiques se disputeront agressivement lors des élections générales.

Messner a déclaré : « Ma position est donc la suivante : trouvons un moyen pour que cela soit porté devant les tribunaux le plus rapidement possible. Et puis j’espère que nous pourrons accélérer le processus judiciaire, pour que l’affaire soit portée devant la Cour suprême le plus rapidement possible.

De nombreux experts juridiques estiment qu’invoquer le 14e amendement est une longue tentative. Ils soulignent le manque de clarté des lois fédérales et étatiques sur la manière d’empêcher quelqu’un de servir en vertu du 14e amendement. De plus, aucun des crimes auxquels Trump est actuellement confronté ne fait état d’une sédition ou d’une rébellion, ce qui, selon certains juristes, rend plus difficile l’argumentation selon laquelle la disposition s’applique à l’ex-président.

D’autres soulignent que le fait qu’il ait été acquitté au Sénat pour « incitation à l’insurrection » par 57 voix contre 43 à la suite de sa destitution par la Chambre dirigée par les démocrates en 2021 rend ce nouveau défi hors de portée.

Pourtant, la campagne Trump ne prend aucun risque. Dans une lettre adressée à David Scanlan, secrétaire d’État du New Hampshire, signée par une coterie de responsables républicains, la campagne Trump a écrit :

« Il n’y a aucune base légale pour que ces affirmations soient valables devant un tribunal légitime… Les opinions de ceux qui perpétuent cette fraude contre la volonté du peuple ne sont rien de plus qu’une tentative flagrante d’affronter la démocratie et de priver de leurs droits tous les électeurs et l’ancien président. .»

Autre coup du sort partisan, un avocat électoral du Parti républicain, ayant des liens antérieurs avec trois des campagnes républicaines en lice pour l’investiture présidentielle, s’est joint aux efforts visant à interdire que le nom de Trump apparaisse sur le bulletin de vote en 2024.

Jason Torchinsky, associé d’un cabinet d’avocats basé en Virginie, rencontre ses collègues républicains et démocrates pour explorer l’utilisation du 14e amendement afin de disqualifier l’accusé pénal d’exercer ses fonctions.

L’avocat Jason Torchinsky plaide lors d’une audience devant la Cour supérieure de Sacramento, le mercredi 31 octobre 2012 (AP Photo/Rich Pedroncelli)

Beaucoup pensent que c’est une question qui sera finalement tranchée par la Cour suprême. D’ici là, dans une élection qui devrait être remportée par la plus petite des marges, il suffit d’un seul État sur le champ de bataille pour décider que ce nouvel argument est fondé et faire pencher la balance politique vers un résultat défavorable à Trump.

Ajoutant à la cavalcade de contestations sur la présence de Trump aux élections, un groupe libéral a intenté une action en justice pour bloquer le favori républicain à la présidence du scrutin présidentiel de 2024 dans le Minnesota. Il s’agit du deuxième procès de ce type en autant de semaines visant à disqualifier l’ex-président sur la base de ses actions autour du 6 janvier.

L’ex-président a utilisé le discours sur la « militarisation du gouvernement » comme un bâton contre ses opposants et comme un carburant pour dynamiser ses partisans. Les opposants de Trump se sont révélés et la menace qui pèse sur sa candidature devient plus immédiate.

Il ne s’agit plus seulement d’ennemis imaginaires, mais d’un groupe croissant de républicains ancrés dans les valeurs conservatrices. La menace vient désormais des propres rangs de l’ex-président. Utiliser une relique dépoussiérée d’une autre période difficile de l’histoire de la nation. L’aiguiser ; l’aiguiser; en espérant que cela mettra un terme une fois pour toutes à l’incursion de Trump dans la politique américaine. Tout comme la série de procès devant jury potentiels qui attendent Trump en 2024, il suffit d’un seul.

Eric Ham est un auteur à succès et ancien membre du Congrès américain. Il a contribué à TheHill.com et au Washington Diplomat. Il réside à Washington, DC.