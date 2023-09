Eric Ham : Biden devrait se tenir aux côtés de Trudeau alors que le fossé entre l’Inde et le Canada se poursuit

En tant que candidat à la présidentielle américaine de 2019, Joe Biden s’est engagé à faire en sorte que l’Arabie saoudite « paie le prix et en fasse, en fait, le paria qu’elle est » suite au meurtre du journaliste du Washington Post et critique de l’Arabie saoudite, Jamal Khashoggi.

Cependant, au lendemain de la campagne présidentielle de 2020, le président Biden a été vivement critiqué par les militants des droits humains pour avoir rencontré le prince saoudien et héritier du trône, Muhammad Bin Salman. Le fameux coup de poing entre le commandant en chef américain et le cerveau derrière l’assassinat du célèbre journaliste a suggéré que le statut de « paria » de l’Arabie saoudite n’était rien d’autre qu’une rhétorique de campagne.

Depuis ce moment, le président Biden a continué de payer un prix politique pour son acquiescement à Riyad concernant l’ignoble boucherie perpétrée contre un citoyen américain. Aujourd’hui, c’est à nouveau du déjà-vu, et le président Biden se trouve au bord du précipice avec une chance de bien faire les choses. Cette fois, il peut faire face à une grave injustice en se tenant aux côtés du plus ardent allié et voisin du nord des États-Unis.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a attisé les tensions avec de récentes accusations selon lesquelles l’assassinat présumé de Hardeep Singh Nijjar, un dirigeant sikh et critique ouvert du régime Modi, aurait été perpétré par des individus ayant des liens avec le premier ministre indien. Trudeau a déclaré à la Chambre des communes que les enquêteurs étudiaient des « allégations crédibles » liant le meurtre de Niijar à des agents du gouvernement indien.

À la suite de cette affirmation stupéfiante de Trudeau, les tensions se sont intensifiées entre les deux pays. L’expulsion des diplomates ; les demandes reconventionnelles et les accusations ; ainsi que des snobismes et des attaques personnelles s’en sont suivis. Cet imbroglio a pris au piège plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis, entre autres.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau participe à une réunion bilatérale avec le Premier ministre indien Narendra Modi lors du sommet du G20 à New Delhi, en Inde, le dimanche 10 septembre 2023. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne via AP, File)

Plusieurs membres des Five Eyes, un réseau de partage de renseignements qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ont évoqué le meurtre de juin avec le Premier ministre Modi. Pourtant, le conflit croissant place les États-Unis dans un étau de politique étrangère.

Le Canada est l’un des plus importants partenaires commerciaux des États-Unis et les États voisins jouissent d’une alliance vieille de plus de plusieurs siècles. Tout récemment, le gouvernement canadien a accueilli les Biden lors d’une visite d’État officielle. Alternativement, le président Biden a fait des ouvertures tout aussi grandioses et spectaculaires à l’Inde, notamment en accueillant le Premier ministre Modi pour une visite d’État officielle à Washington. La population croissante de l’Inde et la hausse du PIB attirent l’administration Biden. La Maison Blanche envisage une relation dans laquelle New Delhi constituerait un contrepoids efficace à Pékin.

Le président américain Joe Biden est officiellement accueilli au sommet du G20 par le premier ministre indien Narendra Modi à New Delhi, en Inde, le samedi 9 septembre 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Sean Kilpatrick

Les enjeux sont importants et Washington court le risque de s’aliéner une puissance économique croissante et un partenariat potentiel qui pourrait faire pencher la balance dans la guerre froide en cours avec Pékin. Néanmoins, le meurtre de Nijjar offre à Biden une ouverture. L’opportunité de restaurer l’autorité morale et la crédibilité des États-Unis en tant que modèle des droits de l’homme devrait s’avérer trop tentante pour être ignorée. Les démocraties occidentales ont toujours constitué un rempart contre les régimes autoritaires à travers le monde. Prendre position contre cette dernière violation présumée de la souveraineté nationale envoie un message clair : les puissances occidentales ne se laisseront pas aveugler par l’appât du gain économique.

Le parti au pouvoir en Inde exprime depuis longtemps de profondes réserves quant à la prolifération des séparatistes sikhs au Canada. Leurs appels francs à l’indépendance ont été une source constante de tensions entre Ottawa et New Delhi. En mars, le gouvernement de Modi a convoqué le haut-commissaire canadien, son plus haut diplomate dans le pays, pour se plaindre des manifestations pour l’indépendance sikh au Canada. L’assassinat effronté d’un leader séparatiste sikh quelques mois plus tard a conduit à une impasse dont on ne voit pas la fin.

La souveraineté des États-nations est sacro-sainte. Des accords et des frontières internationales sont promulgués et érigés pour assurer la protection et la sécurité des citoyens à l’intérieur de leurs frontières respectives. S’il est prouvé que cet exécution extrajudiciaire a des liens avec New Delhi, cela déchire le tissu même de la souveraineté du gouvernement canadien et de son peuple. En fait, à bien des égards, cela peut être considéré comme équivalant à une guerre. Par conséquent, Justin Trudeau doit réagir avec la force, l’indignation et la force égales à celles infligées à un citoyen canadien sans méfiance.

LA PUISSANCE CROISSANTE DE L’INDE

Il ne fait aucun doute que Trudeau et Biden ressentent une pression énorme à chaque mouvement dans cette confrontation diplomatique aux enjeux élevés. L’Inde est en train de devenir rapidement une puissance montante sur de nombreux fronts. La nation sud-asiatique a dépassé la Chine en termes de population et son PIB est désormais supérieur à celui du Royaume-Uni.

New Delhi dégage cette force de différentes manières, grandes et petites. Le fait qu’il ait récemment accueilli le G20 témoigne de l’influence croissante exercée par la puissance montante. Les prétendants à divers partenariats et accords sont longs et beaucoup hésitent à choisir un camp malgré les inquiétudes croissantes concernant la répression incessante de Modi contre l’opposition. La puissance financière croissante de l’Inde modifie la géopolitique, ce qui rend de plus en plus difficile pour les dirigeants mondiaux, y compris Biden, de se rallier à la défense du Canada de manière réelle et tangible.

Un récent reportage de la BBC a décrit la situation du Premier ministre canadien en termes sombres. « … M. Trudeau semble être laissé en grande partie seul alors qu’il affronte l’Inde, l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde, avec une population 35 fois plus grande que celle du Canada… le silence le plus assourdissant est peut-être venu du voisin du sud du Canada. , les États Unis. Les deux pays sont de proches alliés, mais les États-Unis n’ont pas exprimé leur indignation au nom du Canada.»

Le rapport poursuit en citant Christopher Sands, directeur de l’Institut du Canada, décrivant la situation comme « un moment de faiblesse. [for Trudeau].» Alors que le Premier ministre se trouve isolé, seul, dans le froid, le président Biden devrait voir son allié le plus fidèle non pas comme faible ou exclu, mais avec détermination et détermination. C’est le moment pour Biden ; changer le récit; être le rempart que l’Occident a toujours été. Le voisin du nord ne devrait pas être seul. Biden devrait saisir le moment. Un simple coup de poing est un bon début.

Eric Ham est un auteur à succès et ancien membre du Congrès américain. Il a contribué à TheHill.com et au Washington Diplomat. Il réside à Washington, DC.