Eric Dier a révélé que la décision pour lui de passer du milieu de terrain à la défense avait été prise avant que Jose Mourinho ne remplace Mauricio Pochettino à Tottenham.

Le joueur de 26 ans a joué régulièrement sous Pochettino, jouant principalement au milieu de terrain, mais il s’est imposé comme l’un des arrières centraux de premier choix des Spurs sous Mourinho.

Cependant, Dier a décidé de cette décision après des discussions avec Pochettino, affirmant qu’il « sentait que le moment était venu », et il en a parlé avec Mourinho lorsque le tacticien portugais a rejoint Tottenham pour la première fois.

Dans une interview avec Sky Sports, Dier a déclaré: « C’est quelque chose dont nous avons parlé [when Mourinho arrived]. C’était une décision que j’ai prise avant l’arrivée du directeur ici.

« C’était quelque chose dans ma tête pendant un moment et j’ai parlé avec Pochettino au cours de différentes saisons. J’ai senti que le moment était venu en fonction de mon âge, de ce que j’ai fait et de ma carrière.

«Je sentais que je devais prendre cet engagement et aller de l’avant, j’ai eu la conversation avec le manager à son arrivée et il l’a respecté.

« Il a dit » C’est à vous « . Après le match de Chelsea la saison dernière où il a perdu, il a dit » C’est votre chance et vous devez me montrer maintenant « . Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de faire mes preuves là-bas. là où je me sens le plus confiant. «

Le passage à la défense s’est avéré être une bonne chose, Dier commençant neuf des dix matches de Premier League des Spurs jusqu’à présent cette saison et les aidant à dominer le tableau.