Les tirades anti-verrouillage sont aussi réelles que les menaces coronavirus pose à nous tous. Les vétérans de la musique Eric Clapton et Van Morrison semblent malheureusement avoir rejoint le côté des Covidiots. Le duo, toujours probablement en tête de la liste de vos musiciens préférés, s’est récemment associé pour produire une chanson sur le thème anti-lockdown intitulée « Stand and Deliver ». C’est essentiellement un hymne scandaleux contre les règles de verrouillage récemment imposées à Londres.

Le single de vendredi contient des paroles qui vont comme ceci: « Veux-tu être un homme libre, / Ou veux-tu être un esclave? / Veux-tu porter ces chaînes, / Jusqu’à ce que tu sois couché dans la tombe? »

Morrison et Clapton, tous deux âgés de 75 ans, courent d’ailleurs un risque beaucoup plus élevé d’attraper le virus.

Le single continue avec des paroles, « Magna Carta, Bill of Rights / La constitution, qu’est-ce que ça vaut? / Vous savez qu’ils vont nous écraser / Jusqu’à ce que ça fasse vraiment mal / Est-ce une nation souveraine / Ou juste un état policier? / Tu ferais mieux de regarder dehors, les gens / Avant qu’il ne soit trop tard. «

Alors même que les scientifiques étudient la nouvelle souche du coronavirus et un verrouillage strict de niveau 4 est imposé dans les parties les plus touchées de la Grande-Bretagne, Morrison et Clapton choisissent apparemment de ne pas croire en la gravité du virus, si leurs paroles sont quelque chose à dire. La chanson continue avec des mots tels que « Stand and Deliver / Vous les laissez mettre la peur sur vous / Stand and Deliver / Mais pas un mot que vous avez entendu n’était vrai. »

Le pseudo Twitter officiel de Morrison partageait également la sortie du single, dont le produit ira à « soutenir les musiciens britanniques qui ont été laissés en difficulté en raison des dernières restrictions gouvernementales. »

Bien qu’il se soit associé à Clapton pour celui-ci, Morrison a publié plus tôt, au milieu du verrouillage, trois autres chansons qui scandalisaient les restrictions mises en place, intitulées «Born to Be Free», «As I Walked Out» et «No More Lockdown» .

Incidemment, la chanson est sortie juste comme un nouvelle souche COVID à propagation plus rapide a été identifié au Royaume-Uni, avec une augmentation de 40% des cas par rapport à il y a à peine une semaine.

Le PM Johnson a annoncé de nouvelles mesures pour arrêter la propagation d’une souche invisible du roman coronavirus– jusqu’ici. Il semble être plus contagieux que les variantes antérieures de l’agent pathogène.

« C’est avec le cœur très lourd que je dois vous dire que nous ne pouvons pas continuer avec Noël comme prévu », a annoncé le Premier ministre Boris Johnson lors d’une conférence de presse, quelques jours seulement après avoir déclaré qu’il serait « franchement inhumain » d’annuler les vacances. « Je crois sincèrement qu’aucune alternative ne s’offre à moi », a-t-il ajouté.

Les internautes ont cependant eu un mélange de réactions à la chanson. Alors que certains ont réprimandé les musiciens pour avoir répandu des théories du complot avec leurs chansons, certains ont pensé que les musiciens étaient courageux pour faire sortir une chanson comme celle-ci au milieu du verrouillage.

Les conspirations contre le verrouillage et les vaccins ont été nombreuses depuis que le monde est entré dans différentes étapes de verrouillage.

Alors que les citoyens américains ont probablement été l’un des premiers à protester contre le port obligatoire du masque facial dans plusieurs États, les citoyens britanniques se sont rapidement joints après. Plus tôt en juillet, lorsque la Grande-Bretagne avait rendu obligatoire le port du masque facial, des centaines de personnes s’étaient pressées à Hyde Park avec de faux masques pour protester contre les règles. Beaucoup ont étiqueté les règles instituées pour maintenir le coronavirus le verrouillage comme « sapant la liberté » et exigeait que le gouvernement rende sa liberté à la Grande-Bretagne.

En outre, les campus étudiants et les zones centrées sur les jeunes ont également été récemment inondés de personnes qui bafouaient les règles de verrouillage. Fin novembre, la police de Londres a procédé à plus d’une centaine d’arrestations alors qu’elle tentait de briser les manifestations anti-lock-out et anti-vaccin.