Eric Clapton et Van Morrison critiqués pour une chanson anti-verrouillage COVID

Les légendes de la musique Eric Clapton et Van Morrison ont été critiquées sur Twitter pour avoir uni leurs forces pour enregistrer une nouvelle chanson qui critique les verrouillages de COVID-19.

Morrison, 75 ans, a révélé vendredi qu’il avait collaboré avec le légendaire guitariste, également âgé de 75 ans, pour le nouveau morceau intitulé “ Stand and Deliver ” qui devrait sortir le 4 décembre.

Clapton – qui est la seule personne à avoir été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame trois fois – a enregistré la chanson mais elle a été écrite par Morrison.

Morrison a été très critique à l’égard des verrouillages imposés à travers le monde dans le but d’arrêter la propagation du coronavirus.

Il a déjà publié trois autres chansons dans le cadre de sa croisade anti-lockdown qui, en particulier, proteste contre les mesures appliquées par le gouvernement britannique.

Les paroles de sa chanson «No More Lockdown» incluent: «Les scientifiques de l’Imperial College inventent des faits véreux» et «Plus de mesures excessives du gouvernement, plus d’intimidateurs fascistes perturbant notre paix».

Le produit de toutes ses chansons sera versé au Lockdown Financial Hardship Fund de Morrison, qui vise à aider les musiciens qui luttent pour traverser la crise.

Il a également lancé une campagne Save Live Music.

«Nous sommes nombreux à soutenir Van et ses efforts pour sauver la musique live; il est une inspiration ”, a déclaré Clapton à Variety après l’annonce de leur collaboration.

«Nous devons nous lever et être comptés parce que nous devons trouver un moyen de sortir de ce gâchis. L’alternative ne vaut pas la peine de réfléchir. La musique live pourrait ne jamais récupérer.

Il a ajouté que l’absence de musique live au milieu des verrouillages était “ profondément bouleversante ”.

“L’enregistrement d’Eric est fantastique et résonnera clairement avec tous ceux qui partagent nos frustrations”, a déclaré Morrison.

“ Il est déchirant de voir autant de musiciens talentueux manquer de soutien significatif de la part du gouvernement, mais nous voulons les rassurer que nous travaillons dur chaque jour pour faire pression pour le retour de la musique live et pour sauver notre industrie. ”

Morrison a déjà soutenu que les gens devraient avoir le droit de penser par eux-mêmes.

La nouvelle de la chanson, qui ne devrait pas sortir avant une semaine, a provoqué un barrage de critiques sur Twitter contre le couple.

En référence au commentaire de Clapton selon lequel la musique en direct ne peut jamais récupérer, un utilisateur de Twitter a écrit: “ Les vraies personnes ne se remettent littéralement jamais de la peste. Personne ne veut mourir pour votre musique.

Un autre a tweeté: “ D’une part, Eric Clapton et Van Morrison sont d’anciennes stars du rock. D’un autre côté, ce sont maintenant des Blancs de 75 ans.

“ Eric Clapton a été et est toujours un trash nationaliste britannique ”, a écrit une personne alors qu’une autre tweetait: “ Et maintenant, ils sont morts pour moi ”.