Eric Clapton dénonce le Rock Hall of Fame comme un « club de fraternité »

Eric Clapton est la seule personne à avoir été intronisée trois fois au Rock & Roll Hall of Fame, mais cela n’a pas empêché le célèbre musicien de partager quelques mots choisis sur l’institution.

« Je pense que c’est un club de fraternité qui a réussi à attirer [me] « dans », a déclaré le dieu de la guitare lors d’une récente interview avec Le véritable observateur de la musique.

Clapton, qui a été intronisé avec les Yardbirds, Cream et pour sa carrière solo, a ensuite révélé ce qui l’a initialement attiré au Temple de la renommée et pourquoi son opinion a finalement changé.

« Je pense que le fait qu’ils aient [former Atlantic Records president and Hall of Fame chairman] Ahmet Ertegun était le ticket d’entrée pour moi », explique-t-il. « Il le faisait pour des gens comme Ruth Brown et les Drifters, tous ces artistes de la première heure de l’Atlantique qui étaient en train d’être oubliés. Et puis, ça a commencé à faire boule de neige. »

Clapton a également noté que l’implication de Pierre roulante Le magazine, dont le fondateur, Jann Wenner, a également contribué à la création du Hall, l’a rendu « très méfiant ». Pourtant, l’approbation de son ami Robbie Robertson a convaincu Clapton de donner une chance à l’institution.

Eric Clapton déclare que le Rock and Roll Hall of Fame n’est « pas un endroit pour les rebelles »

Bien qu’il ait admis avoir apprécié ses retrouvailles avec Cream lors de la cérémonie d’intronisation de 1993, Clapton a finalement déterminé que les omissions de musiciens influents, tels que le regretté guitariste JJ Cale, avaient le plus de poids.

« Le fait que quelqu’un comme JJ n’ait jamais été suggéré est la preuve de ce qu’est cette chose, ou la preuve de ce qu’elle est. n’est pas« , a-t-il déclaré. Il est peu probable qu’il revienne un jour. Ce n’est pas leur truc. Je ne sais pas ce qu’ils font. Mais il est trop anonyme pour ces types-là. »

Interrogé sur une autre omission notable du Hall, l’ancien chanteur de Free and Bad Company, Paul Rodgers, Clapton a été franc.

« C’est un rebelle », a insisté le guitariste. « Ce n’est pas un endroit pour les rebelles. C’est un endroit pour les gens de l’establishment. »