Maintenant cette c’est ainsi que vous lancez le Super Bowl 2021.

Avant que les Chiefs de Kansas City affrontent les Buccaneers de Tampa Bay le dimanche 7 février, l’artiste country Eric Church et chanteur R&B Jazmine Sullivan est monté sur scène pour un rendu unique de l’hymne national.

Eric a gardé les choses décontractées dans un jean en denim et une veste violette alors qu’il jouait de la guitare et des feux d’artifice explosaient en l’air. Quant à Jazmine, elle a fait tourner les têtes pour toutes les bonnes raisons lorsqu’elle porte un tailleur-pantalon blanc.

Les fans de musique country sont familiers avec les chansons à succès d’Eric, notamment « Springsteen », « Drink In My Hand » et « Mr. Compris ». Il se prépare actuellement à la sortie de son nouvel album en avril et à une tournée une fois qu’il pourra se produire en toute sécurité dans les salles.

Pour ceux qui découvrent la voix puissante de Jazmine ce week-end, la chanteuse de 33 ans « Lions, Tigers & Bears » compte 12 nominations aux Grammy Awards à son actif depuis son premier album Sans peur est sorti en 2008.