Eric Christian Olsen révèle l’émission qu’il apprécie à la place de « NCIS : Los Angeles »

Eric Christian Olsen a joué Marty Deeks dans « NCIS : Los Angeles »

Eric Christian Olsen a révélé s’il envisageait de revenir au NCIS franchise et a nommé une autre émission qu’il est actuellement heureux de réaliser.

Eric a joué Marty Deeks dans NCIS : Los Angeles de 2010 à 2023. Cependant, les fans espèrent que l’acteur reprendra le rôle dans une série dérivée.

Comme NCIS s’apprête à revenir avec sa 22e saison, la Enflammé ! On a demandé à Star s’il reprendrait le rôle.

« Todd me manque activement et j’envoyais des SMS avec Renée [Felice Smith] ce matin, et je vois [sister-in-law] Daniela [Ruah] tout le temps… », a-t-il déclaré Ligne TV.

Il a anéanti les espoirs des fans en révélant qu’il n’envisageait « pas vraiment » de faire un retour.

Il est plutôt satisfait de « ces scènes vraiment bonnes, dramatiques ou drôles » de la série Matlock, dont il est producteur exécutif.

Cela vient après NCIS la star Mark Harmon a repris son rôle d’agent spécial Leroy Jethro Gibbs dans le prochain spin-off NCIS : Origines.

L’émission suivra un jeune Leroy et mettra en vedette Mark dans le pilote uniquement. Austin Stowell joue la version plus jeune du personnage bien-aimé.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait quitté la série, Mark a répondu en 2023 : « Cela fait partie du fait d’accepter le poste [was] être à la maison – avec une jeune famille – ne pas voyager autant pour faire des films. [But] le premier jour, nous avons travaillé 22 heures. Alors j’ai pensé : « Ce n’est pas exactement ce que je pensais que ça allait être. » Mais nous avons vécu beaucoup de jours comme ça au cours des quatre premières années. »