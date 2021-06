Eric Cantona : la légende de Manchester United s’engage à soutenir la campagne de fans « Sign for United » | Actualités footballistiques

La légende de Manchester United, Eric Cantona, a soutenu une campagne de supporters permettant aux fans d’enregistrer leur engagement à devenir actionnaire du club.

« Sign for United » a été lancé par le Manchester United Supporters Trust (MUST) avec l’intention de recruter la base de fans mondiale du club afin qu’ils puissent faire partie d’un nouveau programme d’actionnariat des fans, proposé par le club.

Cela survient après que Joel Glazer, coprésident exécutif, a promis aux supporters de s’exprimer davantage dans le club à la suite de discussions claires avec les fans lors d’un forum au début du mois.

Le Français Cantona est le premier à apporter son soutien à la campagne en ligne, annonçant : « Oui, mes amis, j’ai à nouveau signé pour United. »

L’initiative vise à tenir la promesse des Glazers de « créer le plus grand régime de propriété de fans dans le sport mondial » avec DOIT faire pression pour que les actions détenues par les supporters aient les mêmes droits de vote que les actions détenues par la famille Glazer.

Le groupe de supporters souhaite également que des actions soient émises en nombre suffisant pour que les fans puissent développer une participation significative dans le club, avec une voix significative sur la façon dont il est géré.

Commentant le lancement de la campagne, le directeur général de MUST, Duncan Drasdo, a déclaré: « Une fois de plus, Eric Cantona mène l’attaque pour United et nous, les fans de United, devons suivre son exemple – et rejoindre la campagne Sign for United.

« Personne n’aime le club plus que nous, donc les fans devraient être au cœur de la propriété. C’est notre chance de faire le premier pas vers ce changement. »

Les tensions entre la hiérarchie du club et les fans sont devenues très vives après la décision initiale du club de rejoindre la Super League européenne proposée – quelque chose que United s’est ensuite retiré sous une pression intense.

Les manifestations anti-glazer du 2 mai ont également entraîné le report du match à domicile contre Liverpool.

















0:32



Le président du Manchester United Supporters’ Trust, Ian Stirling, a déclaré que le copropriétaire Joel Glazer s’était excusé pour le manque de communication avec les fans, mais qu’il y avait encore un long chemin à parcourir pour réparer la relation.



L’examen du gouvernement devrait créer un « droit d’achat des partisans »

Parallèlement au lancement de « Sign for United », DOIT avoir également exhorté le gouvernement à s’assurer que les propriétaires autorisent les fans à acheter des actions dans des clubs dans le cadre d’un programme « Football Right to Buy ».

Lors d’une réunion avec l’examen du football mené par les fans du gouvernement, dirigé par la députée Tracey Crouch, il a demandé aux propriétaires de créer de nouvelles actions chaque année, à offrir aux supporters du club, permettant aux fans de développer un actionnariat significatif au fil du temps.

Parlant du programme Football Right to Buy, Drasdo a ajouté: « Un club de football est un atout culturel et communautaire, et les meilleures personnes pour protéger ces atouts à long terme sont les supporters.

« Dans le cadre de notre programme » Droit d’achat du football « , les fans auraient la possibilité de développer une participation significative au fil du temps, leur permettant d’investir dans les clubs qu’ils aiment. »