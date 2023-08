Eric Braeden, star de « The Young and the Restless », annonce qu’il est « sans cancer »: « Au diable ça »

Eric Braeden, mieux connu pour son interprétation de Victor Newman dans le feuilleton à succès « The Young and the Restless », a annoncé qu’il n’avait plus de cancer.

L’homme de 82 ans a partagé une mise à jour de sa santé avec ses fans sur Facebook Live Sunday.

« Je n’ai plus de cancer. Ils n’ont pas pu trouver ce putain de truc. N’est-ce pas gentil? » Braeden a révélé sur les réseaux sociaux. « Alors merci pour toutes vos bonnes pensées. Toutes vos prières comptent beaucoup pour moi. »

‘THE YOUNG AND THE RESTLESS’ STAR ERIC BRAEDEN RÉVÈLE QUE SON CANCER DE LA PROSTATE ‘EFFRAYANT’ A ÉTÉ INITIALEMENT MAL DIAGNOSTIQUÉ

Bien qu’il soit maintenant sans cancer, la star du feuilleton a déclaré que son parcours de santé n’était pas terminé et a détaillé les prochaines étapes de son processus.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

Braeden a expliqué qu’il devait subir divers traitements, dont trois perfusions prophylactiques contenant « des substances qui tuent apparemment le cancer ».

L’acteur vétéran a ajouté qu’il attendait les résultats de son IRM pour confirmer que le cancer ne s’était pas propagé.

« Et puis je devrais être libre pendant un certain temps », a-t-il ajouté. « De temps en temps, tous les quelques mois, j’aurai une autre cystoscopie, tout ça pour trouver ce putain de truc tôt et pour le combattre. Au diable ça. »

ERIC BRAEDEN, ACTEUR DE « THE YOUNG AND THE RESTLESS », RÉVÈLE LE DIAGNOSTIC DU CANCER DANS UNE VIDÉO ÉMOTIONNELLE

« J’aime la vie, mec. Pourquoi pas moi ? » a-t-il dit à ses fans dans la vidéo de 25 minutes. « Je travaille sur l’émission n°1. Elle est n°1 depuis 38 ans maintenant. Pourquoi devrais-je me plaindre ? Ce serait obscène. »

En mai, Braeden a révélé que son cancer de la prostate « effrayant » avait initialement été mal diagnostiqué.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO FACEBOOK

« THE YOUNG AND THE RESTLESS » CÉLÈBRE SON 50E ANNIVERSAIRE AVEC UNE PHOTO DE CAST : « C’EST COMME UNE RÉUNION DE LYCÉE »

L’erreur de diagnostic a incité Braeden à faire connaître son état de santé et à encourager les hommes à ne pas avoir peur de se rendre chez le médecin.

Braeden a franchement parlé de son diagnostic et a noté que même si « le mot cancer fait peur », il a suggéré que les hommes devraient constamment surveiller leur santé.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Je veux juste que les hommes sachent qu’ils ne doivent pas avoir peur de ça. Je veux qu’ils sachent qu’ils doivent faire examiner votre prostate, faire examiner votre vessie, faire examiner votre côlon », a-t-il déclaré lors d’une interview avec « Entertainment Tonight » à l’époque.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’acteur allemand a rendu public son cancer de la prostate en avril. Alors qu’il luttait contre la maladie, Braeden a travaillé à plein temps sur le drame de jour et est resté positif grâce à ses traitements approfondis.