Eric Bischoff explique l’hésitation de Vince McMahon lorsqu’il s’exprime dans la série Netflix

Le documentaire Netflix « M. McMahon » est sorti la semaine dernière, et même si certains s’attendaient à une histoire explosive, la série ne révèle pas grand-chose de plus que ce que les fans inconditionnels savent déjà sur le sujet principal. Cependant, Eric Bischoff a remarqué quelque chose de particulier chez Vince McMahon lors de ses interviews, soulignant que l’ancien patron de la WWE semblait hésitant lorsqu’il parlait.

« On dirait qu’ils ont vraiment dû arracher des réponses à Vince. Cela ne ressemble pas à d’autres interviews », a déclaré Bischoff dans un épisode de son « »83 semaines » Podcast. Il a également noté qu’il avait vu certains producteurs parler de la série récemment, et qu’il ne pouvait pas les imaginer faire parler McMahon pendant des heures parce que c’est un dur à cuire.

« Vince était très hésitant ; cela se voyait bien. Il a réfléchi à presque tout ce qu’il disait », a souligné le WWE Hall of Famer. « Il n’y a pas eu de réponses ou de réactions immédiates. Tout était un processus de réflexion calculé. » Bischoff a rappelé à quel point McMahon avait toujours exercé un contrôle sur le personnage de « M. McMahon » et comment cela était encore évident dans les interviews.

McMahon croit notamment qu’il a plusieurs « ordinateurs » dans son esprit qui contrôlent ce qu’il dit, un autre qui contrôle ce qu’il aimerait vraiment dire, et même un troisième. Bischoff a ensuite affirmé avoir entendu McMahon lui dire cela lors d’une réunion tard dans la nuit, et même s’il hésitait à qualifier la conversation de « effrayante », il a admis qu’elle se démarquait et qu’elle était restée avec lui pendant des années.

McMahon aurait tenté d’acheter le documentaire à Netflix pour l’empêcher de voir le jour. L’ancien propriétaire de la WWE a également publié une déclaration pour souligner ses problèmes avec la série, affirmant que celle-ci déforme la vérité.

