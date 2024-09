Eric Bieniemy se sent responsable du début difficile de l’UCLA

Les jurons et les répliques mordantes qu’Eric Bieniemy lâche sur un terrain de football ne sont jamais aussi profonds que le dialogue intérieur.

Si quelqu’un est à blâmer pour ce qui ne va pas, c’est le coordinateur offensif de l’UCLA, et il n’a pas peur de l’entendre.

« Il faut comprendre que je me donne des coups de pied au cul – mec, ‘Pourquoi j’ai appelé cette pièce ? Pourquoi j’ai fait ça ? EB, qu’est-ce que tu fais ?’ », a déclaré Bieniemy au Times mercredi avec un grand rire.

« Tout comme je suis dur avec eux, je suis encore plus dur avec moi-même, car c’est mon travail de m’assurer que je leur donne la meilleure opportunité. Il y a quelques appels que j’aimerais reprendre et si vous pouviez, si j’avais l’opportunité de voyager dans le temps, certaines choses seraient différentes. »

Les choses ne vont pas très bien pour les Bruins après deux matchs de la première saison de Bieniemy à la tête d’une attaque qui était censée être la meilleure moitié de l’équipe.

Le quarterback et le running back vétérans ont régressé. Les receveurs ont été largement ignorés. La ligne offensive a été bousculée.

L’attaque de la côte ouest de Bieniemy n’a produit qu’un seul touchdown lors de chacun des deux premiers matchs de l’UCLA avant une confrontation samedi entre les Bruins (1-1) et le n°16 Louisiana State (2-1) au Tiger Stadium de Baton Rouge, en Louisiane. L’UCLA a une moyenne de 14,5 points, se classant au 126e rang sur 133 équipes universitaires majeures.

C’est un désastre collectif et pourtant singulier.

« Nous avons tous pris notre tour pour ne pas faire notre travail et donc quand cela arrive, je dois toujours chercher en interne, OK ? », a déclaré Bieniemy, qui gagne 550 000 $ par an dans le cadre d’un contrat de deux ans qui lui fournira également 550 000 $ de primes s’il est toujours employé jusqu’à la fin juillet. « Que puis-je faire de mieux pour simplifier les choses et m’assurer que tout le monde comprend ? Je m’analyse toujours et je m’assure de fournir à ces gars les bonnes informations. »

Le quart-arrière de l’UCLA Ethan Garbers (4) reprend son souffle après avoir été limogé contre l’Indiana au Rose Bowl samedi. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Les questions abondent concernant le gourou dont l’attaque semble avoir besoin d’être guidée. Le manuel de jeu de Bieniemy, inspiré de la NFL, est-il trop complexe ? Son schéma repose-t-il trop sur la passe ? Les Bruins donnent-ils la priorité aux mauvais receveurs ?

Bieniemy a souligné la solide performance de l’équipe à l’entraînement et une impressionnante poussée vers la fin de la première mi-temps contre l’Indiana le week-end dernier, lorsque les Bruins ont parcouru 78 yards en neuf jeux pour un touchdown, comme preuve du potentiel de cette attaque.

« En fin de compte, il faut simplement jouer comme on s’entraîne, vous savez ? », a déclaré Bieniemy. « Il faut en partie faire comprendre à nos joueurs qu’il faut se détendre et jouer. C’est toujours un jeu, c’est l’un des meilleurs sports d’équipe qui existe, mais c’est toujours un jeu et il faut prendre plaisir à ce que l’on fait. »

L’entraîneur DeShaun Foster a imputé les problèmes de l’attaque à l’exécution, affirmant qu’un jeu de course qui n’a produit que 96 yards contre Indiana aurait été bien si une course de 29 yards de TJ Harden au troisième quart-temps n’avait pas été annulée par une pénalité pour retenue.

Mais Harden n’a pas ressemblé au joueur qui était le deuxième meilleur coureur de l’équipe il y a un an, avec 28,5 yards par match. Le déclin de Garbers a été encore plus prononcé, le senior de cinquième année n’ayant complété que 54% de ses passes pour 409 yards avec un touchdown et trois interceptions – ce dernier chiffre correspondant à son total de la saison dernière.

Les joueurs ont reconnu que les choix de jeu étaient longs et verbeux, Garbers disant qu’il avait rempli sept ou huit cahiers de jeux qu’il avait copiés à plusieurs reprises dans le cadre de ses efforts pour apprendre le système. Quelques jours avant que les Bruins ne jouent contre Indiana, le receveur J. Michael Sturdivant a déclaré que ses coéquipiers se rendaient au domicile de Garbers ce soir-là pour étudier les jeux. Les difficultés à apprendre la terminologie sont-elles en partie la raison pour laquelle les Bruins semblent souvent perdus sur le terrain ?

« Je ne pense pas que le langage utilisé soit nécessairement en cause », a déclaré Bieniemy. « Il s’agit simplement de s’assurer que nous pouvons nous mettre au travail et agir ensemble, comme une seule unité. »

À bien des égards, la présence de Bieniemy a été galvanisante. Il a été accueilli en héros il y a six mois, ses nouveaux collègues alignés dans le couloir du centre d’entraînement pour applaudir son premier jour de travail. Bieniemy portait une de ses bagues du Super Bowl et l’a enlevée pour que Foster puisse l’examiner de plus près.

Deux équipes de football universitaire sur des trajectoires exactement opposées se dirigent vers la troisième semaine de la saison de football universitaire.

« Il est temps », a déclaré Bieniemy ce jour de mars, faisant allusion aux grands projets d’un programme qui n’a pas remporté de match majeur depuis plus d’un quart de siècle. « Il est temps. »

Dans le cadre de cette transformation, Bieniemy a déployé du peps pour accompagner le bling, en y ajoutant quelques mots choisis dans son message.

Après que Garbers ait échappé le ballon lors d’un entraînement de printemps, Bieniemy a aboyé : « Ethan, reprends-toi et répare ça… ! »

Lorsque l’attaque ne faisait pas preuve de la dureté qu’il souhaitait, Bieniemy hurlait : « Mettez un chapeau sur un… chapeau, jouons au ballon ! »

Un faux départ a déclenché une autre pique de Bieniemy. « Si nous n’arrivons pas à obtenir le nombre de clichés », a crié Bieniemy, « ton cul ne peut pas jouer ! »

Plutôt que de se boucher les oreilles, les joueurs ont loué l’attention de Bieniemy et ont déclaré qu’il avait offert autant d’éloges que de critiques.

« Il est très bruyant, il vous crie dessus si vous ne faites pas ce qu’il faut », a déclaré Garbers, « mais il est votre fan numéro 1 lorsque vous faites ce qu’il faut. Il est l’équilibre parfait entre votre meilleur ami et votre entraîneur. »

Bieniemy est un rare double champion du Super Bowl qui a quelque chose à prouver. Le Washington Post a rapporté plus tôt cette année Bieniemy aurait échoué dans ses entretiens avec 15 équipes de la NFL pour des postes vacants d’entraîneur-chef, ce qui a suscité des questions sur ses qualifications et ses compétences interpersonnelles. Une personnalité de longue date de la NFL qui connaît Bieniemy, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du sujet, a déclaré qu’il ressemblait à « un éléphant dans un magasin de porcelaine ; il est presque honnête à l’excès, aussi ».

Au cours de ses cinq années en tant que coordinateur offensif des Chiefs de Kansas City, sa collaboration avec l’entraîneur Andy Reid a laissé à certains l’impression que Bieniemy était resté un apprenti car il n’appelait des jeux que dans des situations sélectionnées tout en aidant l’équipe à remporter les Super Bowls en 2020 et 2023.

« Je dis juste : ‘Hé, qu’est-ce que tu aimes ici ?’ », a déclaré Reid à l’Athletic en 2020, tout en expliquant les cas où Bieniemy appelait des jeux. « Et le laissait prendre et partir. On se renvoie la balle. »

Le joueur de ligne défensive de l’Indiana Lanell Carr Jr. (41) célèbre après avoir limogé le quart-arrière de l’UCLA Ethan Garbers au Rose Bowl samedi. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Ron Rivera a donné à Bieniemy une chance de se lancer seul avant la saison dernière, en l’embauchant comme coordinateur offensif et entraîneur-chef adjoint des Washington Commanders. Rivera a notamment déclaré au Times qu’il avait été impressionné par la connaissance de Bieniemy de l’effectif et par ses plans pour utiliser au mieux chacun d’entre eux.

« Il était très bien préparé », a déclaré Rivera, qui a entraîné les Commanders de 2020 à 2023. « Et puis quand vous commencez à parler de concepts et d’idées, vous vous dites : « Wow, ce gars est vraiment, vraiment intelligent. » Je veux dire, il avait un très bon œil pour le jeu et il était très impressionnant pendant l’entretien. »

Les Commanders ont remporté leurs deux premiers matchs avant de finir 4-13. Une attaque classée 23e de la NFL en termes de points marqués a été largement décriée comme trop dépendante du jeu de passe. Peut-être plus troublant encore, Bieniemy aurait eu des accrochages avec ses joueurs en raison de son caractère agressif. Pour le meilleur ou pour le pire, Bieniemy n’a jamais joué de favoritisme.

« Il ne dit pas : « OK, je vais traiter ce gars de manière spéciale parce qu’il est une star et je vais traiter cet autre gars de manière spéciale. [differently] « Il n’est pas une star », a déclaré Rivera. « Il traitait tout le monde de la même manière, et c’est assez drôle parce que certains des gars qui étaient des stars pensaient qu’on ne devait pas leur parler de cette façon ; mais il parlait à tout le monde de cette façon et c’était juste lui, c’est ce qu’il est. »

Adoptant une approche plus douce au début de son deuxième passage à l’UCLA, où il avait été l’entraîneur des running backs pendant trois saisons sous la direction de l’entraîneur Karl Dorrell de 2003 à 2005, Bieniemy a dîné avec les joueurs avant de leur crier dessus.

« J’étais toujours à la table avec lui et nous ne parlions même pas vraiment de football, nous parlions juste de la vie, des questions de vie, de voir d’où il venait parce qu’il est aussi un gars du coin », a déclaré le receveur Logan Loya, faisant référence au fait que Bieniemy a déménagé de la Nouvelle-Orléans à Hollywood quand il avait 10 ans et a ensuite joué le rôle de running back pour Bishop Amat High, « donc c’est cool de voir cette boucle, donc nous l’avons fait plusieurs, plusieurs fois. »

Bieniemy a déclaré que c’était sa façon de faire savoir aux joueurs qu’ils pouvaient venir lui parler de n’importe quoi – football ou autre – pour établir un lien et se connecter sur un plan humain. Foster a déclaré que Bieniemy critique la performance, pas l’interprète, un mantra qui a trouvé un écho auprès des joueurs.

« Vous savez, beaucoup de gens, beaucoup de critiques, ont beaucoup de choses à dire sur lui », a déclaré le receveur Rico Flores Jr. « Je dis que c’est tout le contraire : il faut apprendre à connaître Bieniemy, il faut apprendre comment il se déplace et opère, et il est très respectueux, du moins envers les joueurs, j’ai l’impression. »

En effet, la voix tonitruante de Bieniemy est parfois porteuse d’encouragements à travers le terrain d’entraînement. Après qu’Harden ait interrompu une belle série au printemps, Bieniemy a crié : « Bon travail ! Bon travail ! » À une autre occasion, alors que des joueurs se promenaient à proximité, Bieniemy leur a dit : « N’ayez pas peur d’être excellents ! Ce n’est pas grave ! »

Étant donné la complexité de son système, la grandeur peut prendre du temps. Rivera a déclaré qu’il pensait que les Commanders auraient pu réussir si Bieniemy avait eu une deuxième saison pour continuer à enseigner son attaque à une équipe avec un jeune quarterback.

L’entraîneur-chef adjoint et coordinateur offensif de l’UCLA, Eric Bieniemy, s’efforce d’aider les joueurs à apprendre son système. (Jan Kim Lim / Athlétisme UCLA)

En observant de loin, Rivera a déclaré qu’un calendrier similaire pourrait être en jeu pour les Bruins.

« Si vous dites : « Hé, tu as un an pour faire ça », ça va être dur », a déclaré Rivera. « Mais s’il a le temps et que les joueurs peuvent progresser dans ce domaine, je pense qu’ils ont une chance. »

Bieniemy n’abandonne pas facilement. En tant que running back à Colorado, il a tenu bon pendant quatre ans malgré un mal du pays extrême et le fait d’être traité de nègre sur un campus à majorité blanche, terminant troisième lors du vote pour le trophée Heisman 1990. En tant que running back dans la NFL, il a tenu neuf saisons malgré un seul départ. En tant qu’assistant de la NFL, il a continué à avancer malgré le fait qu’il ait été à plusieurs reprises écarté des postes d’entraîneur principal.

Sa nouvelle attaque a démarré lentement ? Ce n’est rien.

« Ce n’est que la deuxième semaine, OK ? Ce n’est que la deuxième semaine », a déclaré Bieniemy, qui a eu 55 ans en août. « Ces gars-là peuvent atteindre tous les objectifs qu’ils veulent tant qu’ils s’y mettent. »