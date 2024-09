Eric Bieniemy, coordinateur offensif de l’UCLA, parle des problèmes rencontrés jusqu’à présent et des moyens de les résoudre. TRANSCRIPTION AJOUTÉE

Bonjour, comment ça va ? Nous sommes là, à couper du bois, à nous préparer pour notre prochain adversaire. Si j’ai l’occasion de rentrer à la maison, vous avez entendu ce que j’ai dit. J’ai l’occasion de rentrer à la maison, je suis originaire de la Nouvelle-Orléans, d’aller là-bas dans le pays du Bayou Bengal et de jouer contre ces Tigers qui jouent un sacré bon ballon, d’accord ? Notre travail consiste à nous assurer que nous commençons à comprendre les choses et à commencer à gérer et à mener nos affaires. Cela dit, je suis tout ouïe.

COMMENT COMMENCER À COMPRENDRE CELA ?

Vous commencez chaque journée dès votre réveil, OK ? Mon travail consiste à m’assurer que les gars sont au bon endroit et font les bonnes choses, mais une fois tout dit et fait, s’ils ne sont pas performants, tout cela me revient. Nous revenons donc au premier jour, nous nous concentrons sur les petites choses et nous continuons à construire et à encourager ces enfants et à leur faire comprendre qu’il s’agit d’un jeu d’équipe ; personne n’a un ensemble de compétences unique. Mais nous devons apprendre à faire les choses ensemble.

Avez-vous identifié des éléments spécifiques ou s’agit-il plutôt d’un problème de courbe d’apprentissage plus large ?

Non, ce n’est pas un problème de courbe d’apprentissage généralisée. Nous avons tous pris notre tour pour ne pas faire notre truc et donc quand cela arrive, je dois toujours regarder en moi, OK ? Que puis-je faire de mieux pour simplifier les choses et m’assurer que tout le monde a compris, donc je m’analyse toujours et je m’assure de fournir à ces gars les bonnes informations. Quand tout est dit et fait, nous devons juste sortir et jouer comme nous nous entraînons, vous savez ? Une partie de cela consiste à faire comprendre à nos gars, à se détendre et à aller jouer. C’est toujours un jeu, c’est l’un des meilleurs sports d’équipe qui existe, mais c’est toujours un jeu et vous devez aimer ce que vous faites.

VOUS AVEZ UTILISÉ LE MOT « SIMPLIFIER ». QUELQUE CHOSE A-T-IL CHANGÉ DANS LA FAÇON DONT LES ENTRAÎNEMENTS SE SONT DÉROULÉS CES DEUX DERNIERS JOURS APRÈS CES DEUX MATCHS ?

Je veux dire, vous cherchez toujours à changer les calendriers ou quoi que ce soit, mais l’essentiel est que vous voulez vous assurer que vous faites une introspection et que vous faites tout ce que vous pensez pouvoir aider à améliorer l’équipe, mais aussi, je sais que pour nous, offensivement, nous devons prendre un meilleur départ. Vous savez, Play 1, vous devez commencer un peu mieux. Mais c’est juste se détendre, comprendre son travail et son devoir et aller sur le terrain et être la personne – nous avons de super enfants, nous avons de super enfants qui sont de très, très bons joueurs de football ; ces gars-là peuvent jouer, mais ils doivent éliminer [laughs] Les distractions, rester calme sous la pression et faire simplement ce qu’on leur a appris à faire. S’ils font ça ? Hé, vous savez quoi, nous nous donnons une chance. Quand tout est dit et fait, nous devons nous aligner et commencer à jouer contre l’adversaire plutôt que de nous battre contre nous-mêmes et de ne pas exécuter notre travail et de ne pas nous donner une chance d’être les meilleurs que nous pouvons être.

SIMPLIFIER SIGNIFIE-T-IL AUSSI SIMPLIFIER LE VERBIAGE, PEUT-ÊTRE UTILISER MOINS DE PIÈCES ?

Je ne pense pas que le langage soit nécessairement un problème. Il s’agit simplement de s’assurer que nous pouvons jouer ensemble, comme une seule unité. Donc, quand tout est dit et fait, nous devons être meilleurs. Mon travail consiste à m’assurer que nous travaillons sur tous les petits détails fondamentaux qui vont nous aider à être meilleurs. Vous pouvez donc couper des jeux, vous pouvez faire tout cela, vous pouvez réduire le langage, vous pouvez faire tout cela, mais quand tout est dit et fait, je dois m’assurer que nos gars jouent à un niveau supérieur.

ETHAN ET TJ N’ONT PAS JOUÉ AU NIVEAU DE LA SAISON DERNIÈRE. QUE VOYEZ-VOUS LÀ-BAS ?

Je vois deux jeunes qui travaillent dur et qui aiment ce qu’ils font et j’apprécie énormément l’énergie et les efforts qu’ils déploient chaque jour. En fin de compte, c’est un sport d’équipe, nous devons donc nous assurer que nous sommes responsables les uns envers les autres. Mon travail consiste à rendre des comptes à toute l’équipe offensive, à toute l’organisation et à tout le personnel, mais mon travail consiste à m’assurer que nous avons tout ce qu’il faut, tous les outils nécessaires pour être aussi productifs que possible, afin que ces gars-là travaillent. Nous devons tous nous assurer que nous travaillons tous au même niveau et avec la même intensité, OK, et que nous avons tous la même intention et que nous apprenons tous à être responsables ensemble en tant que joueurs. Comme je l’ai dit, tout le monde veut être excellent – ​​tout le monde. C’est difficile d’être excellent ; il faut trouver comment y parvenir collectivement en tant qu’équipe – c’est ce qui est important.

Dans la zone rouge au début de la deuxième mi-temps, vous étiez dans la zone des 10 mètres et Ethan a lancé le ballon directement sur un défenseur de l’Indiana. Est-ce qu’il en fait assez avec ses yeux pour ne pas regarder les défenseurs ?

Je dirais ceci : je travaille avec tous ces enfants tous les jours. Ils vont sur le terrain et font des erreurs. Je ne m’inquiète pas des erreurs qu’ils font ; la seule chose qui m’inquiète, c’est qu’ils apprennent de ces erreurs et qu’ils jouent mieux, OK ? Ethan n’aurait pas dû forcer les choses et il le savait ; il l’a immédiatement su. Ce gamin est un compétiteur, c’est un gamin intelligent et il travaille dur, il le prend personnellement. Je pense que c’est plus que n’importe quoi, parfois on se laisse prendre parce qu’on veut être tellement bon à ce moment précis, OK ? Parfois on force les choses et ce n’est pas forcément son meilleur, mais c’est une de ces choses – ce sont des leçons de vie, ce sont des choses qui vont continuer à nous aider à nous améliorer à mesure que nous continuons à grandir, donc parfois les gars, sans malchance, vous n’auriez pas de chance du tout, et parfois la malchance fait un peu mal, mais vous devez passer par cette phase de croissance et la chose la plus importante est qu’ils grandissent ensemble et non séparément.

CE FUMBLE AU DÉBUT DU JEU, ÉTAIT-CE UN PROBLÈME D’ESPACEMENT OU DE TIMING ?

C’était une combinaison de tout cela, parce que vous avez l’air de m’avoir entendu le dire, l’espacement est toujours synonyme de timing et si nous ne sommes pas alignés correctement, des choses peuvent arriver. Et donc ce sont des petites choses qui reviennent vous mordre le cul et c’est malheureux, mais ce n’est pas quelque chose que quelqu’un essaie de faire intentionnellement, c’est juste une de ces choses qui, si vous n’êtes pas concentré et ne faites pas très attention aux petits détails, sont le genre de choses qui peuvent arriver, donc nous devons nous assurer que nous pouvons nous concentrer avec l’effort le plus élevé et le plus intense, donc maintenant cela va nous aider à être les meilleurs à ce moment-là et vous savez quoi, nous allons nous aligner et le refaire. Mais c’est pourquoi les grandes équipes et les grands joueurs sont les grands joueurs, parce qu’ils peuvent le faire à un niveau élevé de manière constante. Mon travail consiste à apprendre à ces enfants qu’ils doivent rester calmes et comprendre que si je fais une erreur, ce n’est pas grave ; il nous reste encore 59 minutes à jouer. [Laughs] Nous pouvons donc surmonter n’importe quelle situation défavorable, mais nous devons nous assurer d’éliminer autant de ces petites choses que possible.

QU’AVEZ-VOUS VU DANS LA DÉFENSE DE LSU QUE VOUS POUVEZ EXPLOITER ?

Vous savez quoi, c’est une excellente défense et évidemment c’est le pays du Bayou Bengal. Je connais cette institution et cette université depuis que j’ai grandi dans la rue où j’habitais à la Nouvelle-Orléans et que j’ai vu ces gars au fil des années et suivi ce programme, nous devons simplement sortir et être les meilleurs d’entre nous. Donc, peu importe contre qui nous jouons ou où nous jouons, je veux juste que nos gars sortent, d’accord, et soient les meilleurs que nous pouvons être pour un jeu à la fois. Si nous pouvons y parvenir, je vous le garantis, nous nous donnerons une chance d’avoir une chance, mais pour l’instant, nous devons apprendre à le faire ensemble de manière cohérente, et c’est ce que nous apprenons en ce moment.

12 DES 23 CIBLES ÉTAIENT DESTINÉES AUX COUREURS ET AUX AILERONS SERRÉS ; ÉTAIT-CE UNE FONCTION DU DÉROULEMENT DU JEU ?

Je pense que parfois, le jeu se déroule comme ça, et c’était bien de le voir. Évidemment, quand on voit les arrières attraper autant de ballons, c’est évident que des choses sont prises en profondeur et que d’autres joueurs doivent jouer. Nous jouons un jeu complémentaire. Parfois, nous montrons que nous pouvons être une bonne attaque productive. Parfois, et je ne veux rien enlever à Indiana, car ils ont fait un travail formidable pour nous botter les fesses, mais souvent, nous n’avons tout simplement pas fait notre part du travail. J’aimerais nous voir jouer contre l’adversaire de manière cohérente sans nous cogner le pied et sans le faire là où on nous a appris, coaché ​​et dirigé pour le faire. Je les ai vus le faire ici sur le terrain d’entraînement. Maintenant, nous devons juste nous assurer que cela se reflète le jour du match.

Lors du dernier entraînement de la première mi-temps, on aurait dit que certaines choses se mettaient en place. Pouvez-vous en tirer quelque chose ou était-ce juste une attaque qui a fonctionné pendant deux minutes ?

Je pense que c’est une combinaison de ces gars qui se sont réunis et qui ont réalisé, vous savez quoi, nous avons fait autant d’erreurs que possible, maintenant allons jouer et ils ont fait un excellent travail en restant calmes et en jouant et voici la beauté de la chose : si vous pouvez faire ça, pourquoi ne pouvons-nous pas le faire tout le temps ? Et c’est ce sur quoi nous devons travailler ; nous devons travailler à mettre en place un comportement cohérent sur bande, donc c’est mon travail de m’assurer que je les obtienne et cela commence chaque jour ici.