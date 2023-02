Eric Bauza, voix de Bugs Bunny, donne des accessoires au Canada pour son succès fulgurant

Faire défiler le flux Instagram d’Eric Bauza est comme un retour dans le temps – il regorge de télévisions nostalgiques et de retours de films des années 1980 et 90, lorsque les dessins animés du samedi matin dominaient la journée et que vous deviez vous assurer que votre magnétoscope était configuré pour enregistrer vos sitcoms préférées.

Son amour durable pour les dessins animés classiques n’a certainement pas entravé sa carrière de doubleur. En fait, cela l’a aidé à se propulser vers ce qui est sans doute le sommet du monde du dessin animé – il est la dernière voix de Bugs Bunny, Daffy Duck, Marvin le Martien et Tweety Bird dans le Dessins animés Looney Tunes.

Et il l’écrase. L’artiste voix off philippino-canadien et natif de Scarborough a remporté le prix de la performance vocale exceptionnelle dans un programme d’animation aux Emmy Awards 2022 pour les enfants et la famille en décembre dernier.

L’histoire continue sous la publicité

Cependant, devenir la voix de certains des personnages les plus aimés du monde du dessin animé a commencé avec un crayon et du papier. Enfant, il regardait la télévision et dessinait les personnages qu’il voyait à l’écran.

Les dessins animés étaient “toujours une évasion et toujours quelque chose que je pouvais activer et je serais immédiatement diverti et plein de joie”, a déclaré Bauza à Global News, ajoutant qu’il avait fait ses débuts à Hollywood en tant que dessinateur et créateur de personnages.

“Je pense que la combinaison d’être un dessinateur aussi et, vous savez, de vouloir dessiner ce que j’ai vu à l’écran, puis les voix ont en quelque sorte suivi.”

Clown de classe autoproclamé, Bauza a grandi en divertissant ses camarades de classe et ses professeurs avec des impressions et était si bon qu’il a été invité à les faire pour les annonces du matin de son école.

« C’était tellement agréable que je n’ai pas été réprimandé pour être trop distrayant. … Ils ont permis ce genre de créativité dans mon école secondaire à Scarborough. J’étais un environnement tellement invitant et stimulant. »

En fait, Bauza attribue une grande partie de son succès à son éducation canadienne.

«Nous avons un si grand talent qui vient de Scarborough et de Toronto en général et de si grands impressionnistes. Il y a définitivement quelque chose dans l’eau », a-t-il déclaré, citant Jim Carrey, Mike Myers, Catherine O’Hara, Rick Moranis et Eugene Levy comme quelques-uns de ses héros et inspirations.

L’histoire continue sous la publicité

Bauza a révélé à Global News son personnage de dessin animé préféré à exprimer, comment il pense que Looney Tunes s’est adapté au fil des ans et ce que cela fait d’être la dernière voix de certains des personnages de dessins animés les plus emblématiques de l’histoire.

Vous pouvez regarder l’interview vidéo, y compris quelques impressions stellaires, en haut.

Découvrez le travail vocal de Bauza dans Dessins animés Looney Tunesdisponible en streaming sur la plateforme de streaming de Corus, TELETOON+.