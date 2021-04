Manchester United défenseur Eric Bailly a signé un nouveau contrat de trois ans qui le lie au club de Premier League jusqu’en 2024 avec une option de 12 mois supplémentaires. L’international ivoirien devait être sans contrat à la fin de la saison prochaine et il y avait eu des spéculations selon lesquelles il quitterait Old Trafford après avoir eu du mal à occuper une place régulière. Le joueur de 27 ans a souffert de plusieurs blessures depuis son arrivée de Villarreal en 2016, Harry Maguire et Victor Lindelof étant souvent le couple d’arrière central préféré d’Ole Gunnar Solskjaer. Mais il a livré certaines de ses meilleures performances pour United cette saison, atteignant 100 apparitions en carrière pour le club.

« Je suis très heureux. Cette décision est une chose à laquelle je n’avais pas à penser », a déclaré lundi Bailly au site Web de United.

«J’adore ce club et j’adore jouer pour Manchester United. Je suis heureux et ma famille aussi, tout va bien.

«Maintenant, le moment avec ma blessure est passé et je suis en forme et je me sens bien, et c’est tout. Un nouveau contrat est comme un nouveau défi et je suis prêt pour cela. «

Le manager de United Solskjaer a déclaré: «Je suis heureux qu’Eric ait signé ce nouveau contrat. Il apprend et s’améliore tout le temps sous les entraîneurs ici.

«Eric a amélioré sa robustesse depuis mon temps en tant que manager et il continuera à jouer un rôle important dans l’équipe.

«Il possède une vitesse, un timing de tacle fantastiques et cette agressivité dont vous avez bien sûr besoin en tant que défenseur central.»

