Eric Bailly: le patron de la Roma, Jose Mourinho, intéressé par des retrouvailles avec le défenseur de Manchester United | Nouvelles du football

L’entraîneur-chef de la Roma, Jose Mourinho, souhaite retrouver Eric Bailly avec le club de Serie A intéressé par la signature du défenseur de Manchester United.

Bailly était la première signature de Mourinho à Manchester United à l’été 2016 lorsqu’il est arrivé de Villarreal pour 30 millions de livres sterling.

Alors que son plan est de se battre pour sa place à United, on pense que Bailly parlera au manager Erik ten Hag de son temps de jeu potentiel.

S’il estime que son action sera limitée, il apprécierait la possibilité de parler à son ancien patron Mourinho si une offre appropriée est faite.

L’AC Milan s’intéresse également à l’international ivoirien, qui a disputé 113 matches lors de son passage à Old Trafford.

Fulham aimait le joueur de 28 ans plus tôt dans cette fenêtre.

Plus à venir…

Image:

Bailly a fait 113 apparitions en six ans à Manchester United





Calendrier de Man Utd: débuts de Ten Hag contre Brighton on Sky

Le premier match de Premier League d’Erik ten Hag en tant que manager de Manchester United sera contre Brighton à Old Trafford, en direct sur Sports du ciellors du Super Sunday d’ouverture de la saison 2022/23.

Après avoir affronté les Seagulls de Graham Potter le dimanche 7 août, en direct sur Sports aériens, United se rendra à Brentford lors du deuxième tour de matches avant d’accueillir ses rivaux Liverpool lors d’un affrontement à succès en début de saison le week-end du 20 août.

Le voyage de United au stade Etihad pour le premier derby de Manchester de la saison le 1er octobre donne le coup d’envoi d’un mois intimidant qui voit l’équipe de Ten Hag se rendre à Everton et Chelsea et accueillir Tottenham, Newcastle et West Ham.

Le dernier match avant la pause de la saison pour la Coupe du monde d’hiver sera contre Fulham le week-end du 12/13 novembre. United revient ensuite à l’action le lendemain de Noël à Fulham. 2023 sera inauguré par un match à domicile contre le promu Bournemouth. Les champions de Premier League Manchester City seront les prochains à Old Trafford le 14 janvier, le voyage de retour à Anfield le 4 mars, tandis que United conclura sa saison à domicile contre Fulham le 28 mai.

