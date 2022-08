Eric Bailly de Manchester United rejoint Marseille pour un prêt d’une saison

Manchester United a confirmé le départ du défenseur Eric Bailly, qui a rejoint Marseille avec un prêt d’une saison avec la possibilité d’un transfert permanent.

Le défenseur central ivoirien a troqué la Premier League contre la Ligue 1 dans le cadre d’un accord qui se poursuivra initialement jusqu’à la fin de la saison 2022-23.

Mais Marseille aura la possibilité d’acheter le joueur de 28 ans avant la fin de la campagne.

A LIRE AUSSI : Open de Winston-Salem : Jack Draper bat Dominic Thiem pour atteindre les quarts de finale

Selon certaines informations, cela deviendra une obligation si Bailly remplit un critère d’apparition et que Marseille se qualifie pour la Ligue des champions.

Bailly est arrivé à Old Trafford en provenance de Villarreal en 2016 et a été membre de l’équipe gagnante de la Coupe de la Ligue et de la Ligue Europa de United sous Jose Mourinho en 2017.

Cependant, diverses luttes pour blessures, ainsi que les arrivées de Harry Maguire et Raphael Varane, l’ont limité à seulement 57 apparitions depuis le début de la campagne 2018-19.

La récente acquisition par United de Lisandro Martinez de l’Ajax a poussé Bailly plus loin dans l’ordre hiérarchique sous le nouveau patron Erik ten Hag, et le défenseur est maintenant devenu le dernier joueur à partir sous la surveillance du Néerlandais.

A LIRE AUSSI : “Cela fait quatre ans que je ne détiens plus de titre individuel et cela fait quatre ans de trop”, estime Alexa Bliss

Son départ intervient à la suite de la première victoire de United de la saison, après que les Red Devils aient mis fin à une terrible course de forme pour battre Liverpool 2-1 lundi.

Les buts de Jadon Sancho et Marcus Rashford ont mené les hôtes à la victoire, tandis que Martinez s’est associé à Varane dans une nouvelle ligne de fond alors que le capitaine Maguire a rejoint Cristiano Ronaldo pour être déposé sur le banc.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici