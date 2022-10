Eric Andre et Clay English déposent une plainte fédérale pour profilage racial

Au diable les blagues, mec. Merde. Ce n’est pas drôle d’être pris pour cible à plusieurs reprises par la police.

Les comédiens Eric Andre et Clay English ont tenu aujourd’hui une conférence de presse à Atlanta où ils ont annoncé qu’ils avaient déposé une plainte fédérale contre la police du comté de Clayton pour profilage racial et perquisition illégale. Les deux ont été soumis à une recherche de drogue embarrassante devant plusieurs passagers alors qu’ils se tenaient sur le pont à réaction en attendant de monter à bord de leur vol.

Alors qu’André a la réputation d’être un peu un farceur, ce n’est pas un stratagème pour les goûts sur le gramme selon un rapport de l’AP.

Les deux hommes, comédiens et acteurs bien connus, disent que les officiers les ont distingués lors d’arrêts séparés à environ six mois d’intervalle parce qu’ils sont noirs et les ont grillés sur la drogue sous les yeux d’autres passagers.

“Les gens me regardaient et j’avais l’air méfiant alors que je n’avais rien fait de mal”, a déclaré André dans une interview, qualifiant l’expérience de “déshumanisante et démoralisante”.