Les primaires démocrates de la ville de New York ont ​​été caractérisées par un feu de poubelles d’anomalies et de fraudes apparentes, alors que les observateurs se demandaient pourquoi une ville ne pouvait pas faire ce qu’un pays entier pouvait avoir il y a des années.

Les élections primaires de la ville de New York, le premier vote des démocrates pour le maire, les membres du conseil et les présidents d’arrondissement, étaient censées tirer les leçons des erreurs des primaires de 2020 et mettre ces informations en pratique. Au lieu de cela, eh bien, la ville l’a compris.

La nuit, les résultats de l’élection du maire étaient censés être publiés, le favori actuel, le président de l’arrondissement de Brooklyn, Eric Adams, est en fait intervenu pour faire remarquer que son avance apparente était basée sur le fait qu’il y avait plus d’électeurs l’inscrivant comme leur premier choix qu’il n’y en avait réellement dans la ville. .

Adams a souligné mercredi soir que son avance de 51,1% sur l’apparente finaliste Kathryn Garcia, l’ancienne commissaire à l’assainissement de la ville qui avait 48,9% des votes à son nom, était mathématiquement impossible, avec 125 000 bulletins de vote par correspondance toujours non comptés. Les fans de Garcia ont crié au scandale – même si ces 125 000 bulletins de vote auraient pu envoyer leur candidat à la mairie. Au lieu de cela, une horde d’opposants a comparé l’interrogatoire d’Adams à l’ancien président américain Donald Trump, dont les propres plaintes concernant des irrégularités dans les urnes en novembre se sont poursuivies à ce jour.





Les résultats des élections de la ville devaient être publiés le 30 juin, mais quelqu’un a mis sa culotte dans un tas – comme cela semble être devenu typique dans un pays où tout le monde travaille à domicile en sous-vêtements.

Alléguée « test» Les bulletins de vote inclus dans le total ont conduit à plus de 135 000 votes de plus à New York que le nombre de personnes qui avaient réellement voté. Il a fallu trois heures au Conseil électoral pour découvrir le «problème» et la ville a par la suite reconnu le «divergence» qu’après que des journalistes le leur aient signalé.

Ce n’était pas le pire, cependant – le « test« les bulletins de vote n’ont pas été retirés du système de totalisation après leur découverte, ce qui signifie qu’ils ont de toute façon été inclus dans le nombre total de votes. Oops.





Alors que les faux bulletins de vote ont finalement été supprimés mardi soir, remplacés par une déclaration d’excuses et une promesse de publier les bons numéros mercredi, aucun nouveau numéro n’a encore été publié. Juste au cas où quelqu’un ne serait pas complètement désespéré quant à la possibilité que la démocratie à New York fonctionne à nouveau, alors que le décompte complet des votes en personne est attendu jeudi soir, l’ensemble complet des résultats, y compris les électeurs absents, n’est attendu que la semaine du 12 juillet »au plus tôt», selon NewsMax.

Les démocrates ont décrit le vote par classement comme un système plus juste et plus démocratique, car il permet aux électeurs de lister leurs choix de finalistes au cas où leur principal candidat ne gagnerait pas. Cependant, à la manière typique de New York, la version de la ville de ce nouveau système exige que les candidats déposent tout grief juridique avant vendredi, même s’ils peuvent ne pas être au courant de la fraude ou d’autres problèmes pendant des semaines, a déclaré l’avocat Jerry Goldfeder à Politico. Essentiellement, si quelqu’un veut poursuivre, il devrait commencer le processus maintenant – et compte tenu des résultats préliminaires, même avec 124 000 votes par correspondance en suspens mardi soir, beaucoup de gens vont vouloir poursuivre.

Incroyable, l’incompétence au niveau du caucus Dem Iowa 2020 du conseil des élections de New York au milieu d’un nouveau déploiement prometteur de choix classés. https://t.co/ie3OAt5GnF – Représentant Peter Meijer (@RepMeijer) 30 juin 2021

Les New-Yorkais étaient stupéfaits de voir comment leurs élections étaient devenues des nouvelles nationales pour la deuxième année consécutive, et le jeune Donald n’a pas pu s’empêcher de remarquer l’étrange clairvoyance manifestée par le Washington Post dans sa prédiction selon laquelle la ville « »vote par choix classé” s’écraserait et brûlerait.

D’autres craignaient (ou, peut-être, se réjouissaient) que l’échec ne fasse qu’alimenter le feu pour Trump et sa progéniture alors qu’ils continuent de contester le vote à partir de novembre.

Dit moi si j’ai bien compris? Vous pouvez perdre 135 000 voix dans une seule primaire à la mairie de New York, mais si quelqu’un perd la Maison Blanche de moins de 45 000 dans plusieurs États lors d’une élection présidentielle, vous ne pouvez pas avoir de questions. Cela semble légitime… si vous vivez en Chine. https://t.co/W5tEH0uIi0 – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 30 juin 2021

Merci, NYC Board of Elections, d’avoir prouvé que Trump avait raison sur le manque de fiabilité des élections américaines. (Question à plus long terme : qu’arrive-t-il à une démocratie lorsqu’elle ne peut plus organiser d’élections dont tout le monde peut avoir confiance ?) – Damon Linker (@DamonLinker) 30 juin 2021

Merci au NYC Board of Elections pour leur vote de choix de rang débile, offrant un énorme cadeau pour arrêter les voleurs de « audit ». – Sandi Bachom (@sandibahom) 30 juin 2021

Non pas qu’ils n’ont pas l’habitude de faire la même chose…

