Eric Adams possède toujours en partie la Brooklyn Co-Op, selon Records

Lorsque les journalistes de The City et Politico l’année dernière ont posé des questions sur la propriété de M. Adams, il a affirmé qu’il avait transféré ses parts dans la coopérative à Mme Cowan en 2007 et qu’il n’avait pas vécu dans la propriété depuis des années.

« Sylvia est la propriétaire et l’est depuis un certain temps », a déclaré à l’époque Evan Thies, porte-parole de la campagne Adams.

Mais un e-mail obtenu par le New York Times l’année dernière suggérait que le transfert n’avait toujours pas eu lieu des années plus tard.

Dans le courriel, que Mme Cowan a envoyé au conseil d’administration de la coopérative Prospect Heights le 28 mai 2021, elle a demandé au conseil d’approuver le transfert des actions de M. Adams à elle et a nommé une personne qui pourrait « représenter le conseil, Eric et moi pour la transaction » — suggérant que le transfert n’avait pas encore eu lieu.

« Comme je l’ai mentionné lors de la réunion du conseil d’administration, Eric Adams (co-actionnaire) a accepté de me céder sa part d’apt 1-K », lit-on dans l’e-mail.

Le porte-parole de M. Adams a déclaré que le transfert de propriété est toujours en cours.

Interrogé mercredi pour commenter, M. Thies a déclaré: « Il n’y a pas d’incohérences. »